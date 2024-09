La vida de Vicky White cambió para siempre aquel 29 de abril de 2022 cuando ayudó a escapar del Centro de Detención del Condado de Lauderdale, en Alabama, a su pareja sentimental Casey White, un peligroso reo que esperaba un juicio por asesinato. Ella preparó todo para fugar con el hombre que amaba, pero su historia de amor acabó con la mujer muerta y él detenido tras once días de persecución. Pero ¿quién fue ella y cómo murió? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Este caso fue llevado a la pantalla bajo el título “Fuga de prisión: El amor anda suelto” (“JailBreak: Love on the run”, en inglés), que aterriza en Netflix este 25 de septiembre de 2024. El documental profundiza la relación prohibida de esta mujer ejemplar con un individuo acusado de diversos delitos graves. Cabe señalar que aunque los dos llevan el mismo apellido, no tienen ningún parentesco.

LO QUE DEBES SABER SOBRE VICKY WHITE

Vicky White era subdirectora del Centro de Detención del Condado de Lauderdale, en Alabama. Además de ser muy responsable, se ganó el respeto de todos, pues ayudó a desmantelar la corrupción policial que existía en el recinto penitenciario con los tratos que hacían algunos efectivos con los reclusos.

Debido a su profesionalismo e integridad, esta oficial fue elegida hasta en cuatro ocasiones “Empleada del año”. Iba a ser nombrada por quinta vez con ese título, pero ese 2022 decidió traicionar a la institución que había servido hace 17 años.

Ella nació el 19 de agosto de 1965 y estaba casada con Tommy White, del que se divorció a los cuatro años de matrimonio, en 2006. Las razones: su esposo tomaba y consumía drogas. Pese a su separación, los dos tuvieron una relación de amigos hasta que él murió en enero de 2022.

Vicky White y Casey White iniciaron un romance que acabó en tragedia para uno de ellos (Foto: AFP)

Según los que la conocían era muy amable, pues “trataba a todos como si fueran alguien. Era como [la] madre que todos los que estaban allí nunca tuvieron cuando crecieron”, señaló el exresidente del Centro de Detención del Condado de Lauderdale, Tyler Purser, en el documental “Fuga de prisión: El amor anda suelto”.

Su vida profesional marchaba bien hasta que se enamoró perdidamente del recluso Casey White, 18 años menor que ella, con quien comenzó un romance a través de cartas y llamadas telefónicas, tanta era la pasión que le despertaba, que no dudó en ayudarlo a fugar para vivir su amor a plenitud. Para eso, vendió su propiedad de cuatro acres y con el dinero compró vehículos, armas y ropa para su amado.

Después de huir, la pareja recorrió diferentes estados a bordo de los vehículos que la oficial fugitiva había comprado, ellos cambiaban de unidades cada cierto recorrido para que no den con su paradero. Fue así que se alojaron en algunos moteles, donde pasaron días de amor, pero también preocupación porque sabían que los estaban buscando. Pese a sus esfuerzos, llegaron a dar con ellos a los 11 días de haberse fugado.

Vicky White y Casey White iniciaron un romance que acabó en tragedia para uno de ellos (Foto: AFP / Oficina del Sheriff del Condado de Lauderdale)

¿CUÁNDO Y CÓMO MURIÓ VICKY WHITE?

El 9 de mayo de 2022, las autoridades de Evansville, Indiana, dieron con el paradero exacto de los fugitivos, luego de que un video de vigilancia los captara en un establecimiento de lavado de autos con la camioneta en la que se trasladaban. Pero este vehículo pronto fue cambiado por un Cadillac DTS gris, el cual había sido visto en un motel por un policía, quien al reconocerlos pidió apoyo. La pareja al darse cuenta salió de inmediato y huyó, Casey conducía y ella era su copiloto. Así comenzó una persecución tras once días de haber huido.

Cuando estaban escapando por la US 41, su unidad fue impactada por un vehículo policial, que provocó que volcara y cayera en una zanja. El recluso pudo salir del automóvil destrozado, pero Vicky White estaba atrapada al interior, además tenía una herida de bala en la cabeza. Al verse acorralada, ella misma se disparó.

La oficial fue hospitalizada, pero como las lesiones eran graves dejó de existir. Fue declarada muerta y se determinó que la causa de su muerte fue suicidio. Tenía 56 años. Vicky fue enterrada en el cementerio Center Hill en Lexington, Alabama, el 14 de mayo.