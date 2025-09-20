El 17 de septiembre de 2025 comenzó la cuarta temporada de “The Morning Show”, por lo que – una vez más – veremos a Alexandra “Alex” Levy y Bradley Jackson al frente de su programa de noticias matutino analizando diversos temas; no sólo ello, también presenciaremos cómo la sala de redacción debe lidiar con nuevas responsabilidades tras la fusión de UBN y NBN. Aunque la mayor parte de la trama se desarrolla en entornos que ya conocemos, para esta entrega hay una serie de ubicaciones nuevas. A continuación, te contamos dónde se grabaron los nuevos episodios de este drama de Apple TV+, que comenzó con un salto temporal.

“Creo que esos saltos temporales son geniales porque permiten revelaciones realmente sorprendentes al principio de la temporada. Es un poco como: ‘¿Cómo llegaron ahí? ¡Espera! ¿Qué está haciendo? ¡¿Esos dos están juntos?!’. Creo que, simplemente por la exquisitez de la historia, puedes divertirte mucho con este gran elenco”, señaló Charlotte Stoudt, showrunner y productora ejecutiva, a The Hollywood Reporter.

Jennifer Aniston como Alex Levy en “The Morning Show” (Foto: Apple TV+)

¿CUÁLES SON LAS LOCACIONES DONDE SE GRABÓ LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”?

A continuación, los lugares donde se rodaron los episodios de “The Morning Show” – Temporada 4.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

Desde la entrega 1, el condado de Los Ángeles ha sido una de las ubicaciones más importantes de “The Morning Show”, toda vez que el edificio 611 del centro sirve como exterior de la oficina de la cadena UBA (United Broadcast Association).

En tanto, las secuencias interiores de UBA, donde las presentadoras comentan los temas de actualidad, se rodaron en los estudios Sony Pictures, ubicados en el 10202 de West Washington Boulevard, Culver City, también en Los Ángeles.

CIUDAD DE NUEVA YORK

A pesar de que la ciudad de Nueva York es el escenario principal de la serie, pues el noticiero se emite en dicho lugar, la mayor parte de las locaciones están en otros puntos como Central Park, la Biblioteca Pública de Nueva York y la calle 42 en Midtown Manhattan.

Varios de los actores del drama fueron vistos grabando en dichos espacios. Siendo una de las escenas más icónicas el momento que el personaje de Aniston es rociado con aceite.

"The Morning Show" continuará explorando la dinámica de poder entre hombres y mujeres (Foto: Apple TV)

SÍDNEY, AUSTRALIA

La cuarta temporada de “The Morning Show” también grabó algunas escenas en Sídney, Australia. La ciudad fue elegida por su ambiente cosmopolita, infraestructura y paisaje natural.

Asimismo, el equipo de producción habría considerado factores como las comisiones cinematográficas de apoyo, los complejos de producción avanzados, entre otros.

TOKIO, JAPÓN

Tokio, Japón, también fue usado para grabar varias escenas de la cuarta temporada de la exitosa serie dramática.

La arquitectura futurista y los barrios tradicionales la convirtieron en el lugar elegido para rodar “The Morning Show”.

SINGAPUR

Singapur fue otro de los lugares escogidos para grabar la entrega cuatro del drama. Aunque se desconoce qué espacios se verán, de seguro aparecerán en las pantallas la Torre Guoco, la Plaza de la República, la Torre Capital y la Torre 1 de The Sail.

Y de seguro, también veremos los rascacielos de este país en varios momentos de la serie.

