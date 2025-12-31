“La tierra del pecado” (“Land of Sin” en inglés y “Synden” en su idioma original) es una serie sueca de Netflix que sigue a la detective Dani (Krista Kosonen) mientras investiga la muerte de un adolescente que aparece en el lago cerca de una granja en la península de Bjäre. El caso le resulta complicado debido a que tiene una conexión personal con la víctima. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva producción?

Este thriller dramático fue creado y dirigido por Peter Grönlund (“Goliath”, “Beartown”), quien indicó a Tudum que “esta no es la típica serie policiaca. El mundo al que nos adentramos es más oscuro, más frágil, un lugar donde la vergüenza, el amor y la violencia comparten el mismo pulso. Nos esforzamos más allá de las fórmulas y el estilo para retratar a las personas al límite, sus miedos, lealtades e instintos de supervivencia: un viaje crudo y cinematográfico a la psicología que las impulsa y a los secretos que llevan como una segunda piel”

“La tierra del pecado”, producida por Ninjahuset, cuenta con la producción ejecutiva de Peter Grönlund y con un elenco principal conformado por Krista Kosonen, Lisa Lindgren, Mohammed Nour Oklah y Peter Gantman. Al igual que en los trabajos anteriores de Grönlund, se incorporan a varios actores debutantes.

Mohammed Nour Oklah y Krista Kosonen son los protagonistas de la serie sueca "La tierra del pecado", dirigida por Peter Grönlund (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA TIERRA DEL PECADO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La tierra del pecado”, “cuando el adolescente Silas aparece muerto en una granja de la península de Bjäre, a la inspectora Dani (Krista Kosonen), siempre a la defensiva, peculiar y excepcionalmente brillante, le asignan como compañero a Malik (Mohammed Nour Oklah), un recién graduado, para llevar el caso. La investigación lleva a Dani y Malik hasta un reducto patriarcal en la Escania rural, y pronto se ven en el centro de una oscura disputa familiar que se remonta a generaciones.

Dani, que tenía un vínculo personal con la víctima, se ve cada vez más absorbida por la investigación y por las familias implicadas. El patriarca Elis (Peter Gantman) le da a Dani un ultimátum para resolver el caso antes de tomar la justicia por su mano.”

¿CÓMO VER “LA TIERRA DEL PECADO”?

“La tierra del pecado” se estrenará el viernes 2 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LAND OF SIN”

REPARTO DE “LA TIERRA DEL PECADO”

Krista Kosonen como Dani

Lisa Lindgren

Mohammed Nour Oklah como Malik

Peter Gantman como Elis

Mohammed Nour Oklah interpreta a Malik y Krista Kosonen interpreta a Dani en la serie sueca "La tierra del pecado" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LAND OF SIN”?

La primera temporada de “La tierra del pecado”, que cuenta con Bonnie Skoog Feeney y Mattias Arehn como productores, tiene cinco episodios.