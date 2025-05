Entre sus últimos estrenos originales de Amazon Prime Video están “G20”, “Étoile: Danza de estrellas” y “Otro pequeño favor”. Pero también cuenta con películas que se estrenaron en los cines hace poco, “Cónclave” y “Pantera: El robo perfecto”, y otros títulos que tienen más tiempo. Uno de ellos es “El último duelo” (“The Last Duel”, en su idioma original), drama histórico dirigido por Ridley Scott en 2021.

La película protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer se basa en el libro “The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France” de Eric Jager, que relata el último duelo legalmente sancionado en la historia de Francia. El juicio por combate entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris fue autorizado por el rey Carlos VI y tuvo lugar en 1386.

Además de Ridley Scott, que trabajó en “Alien” (1979), “Blade Runner” (1982), “Thelma y Louise” (1991), “Gladiator” (2000) y “The Martian” (2015), “El último duelo” cuenta con Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener como guionistas. Affleck y Harriet Walter tienen papeles secundarios en el largometraje.

Con un presupuesto de $100,000,000, el rodaje de “The Last Duel” comenzó el 14 de febrero de 2020 en Dordoña, Francia, y terminó en Irlanda el 14 de octubre del mismo año. Tras su estreno, el 15 de octubre de 2021, bajo el sello 20th Century Studios, recaudó $30,055,233.

Matt Damon interpreta al Caballero Jean de Carrouges en el drama histórico "El último duelo" (Foto: 20th Century Studios)

SINOPSIS DE “EL ÚLTIMO DUELO”

Ambientada en la Francia del siglo XIV, “El último duelo” narra la historia de Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos caballeros que se baten a duelo luego de que la esposa de De Carrouges, Marguerite (Jodie Comer) denunciara al escudero Le Gris por violación y el rey Carlos VI autorizada el duelo.

De Carrouges y Le Gris solían ser amigos, de hecho, pelearon juntos en la Guerra de los Cien Años. Todo cambió cuando el primero es nombrado Caballero por su valor en el combate y se casa con Marguerite de Thibouville para resolver sus finanzas con el dinero de la dote. Mientras que el segundo se convierte en el hombre de confianza del Duque d’Alençon.

La película histórica basada en hechos reales se divide en tres capítulos, los dos primeros corresponden a las perspectivas del Caballero De Carrouges y el escudero Le Gris, mientras que la última corresponde a la perspectiva de Marguerite.

¿CÓMO VER “EL ÚLTIMO DUELO”?

“El último duelo” está disponible en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el drama histórico de Ridley Scott solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE LAST DUEL”

REPARTO DE “EL ÚLTIMO DUELO”

Matt Damon como Jean de Carrouges

Adam Driver como Jacques Le Gris

Jodie Comer como Marguerite de Carrouges

Ben Affleck como Conde Pierre d’Alençon

Alex Lawther como Rey Carlos VI

Harriet Walter como Nicole de Buchard

Nathaniel Parker como Sir Robert de Thibouville

Sam Hazeldine como Thomin du Bois

Michael McElhatton como Bernard Latour