¿Ya sabes que ver este fin de semana? Netflix tiene la serie perfecta. Tiene ocho episodios y relata la historia de una familia que abandona su antiguo hogar después de un problema y se muda a otro lugar con la esperanza de establecerse y construir una mejor vida. Pero la tarea no será nada sencilla para los cuatro integrantes (por el momento) de esta unida familia. Ellos deben aprender a sobrevivir enfrentando los peligros de la naturaleza y las dificultades propias de la época.

Se trata de una nueva versión de una serie clásica que se convirtió en un fenómeno televisivo a finales de los 70 y principios de los 80. Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother y Alyssa Wapanatâhk conforman el elenco principal de la nueva producción.

“Little House on the Prairie” (“La casa de la pradera” en español), que cuenta con Rebecca Sonnenshine (“The Vampire Diaries”, “The Boys”) como creadora y productora ejecutiva, ofrece un enfoque más apegado a las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder, que se publicaron en la década de 1930, mostrando una perspectiva más fiel. Tras su estreno, se ubica en el Top 10 de series más populares de Netflix.

Alice Halsey es la encargada de interpretar a Laura Ingalls, quien es observadora, tierna, decidida y de carácter fuerte, en la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA TRAMA DE “LA CASA DE LA PRADERA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Little House on the Prairie” “sigue a la familia Ingalls mientras establecen su nuevo hogar en las afueras del pequeño pero pujante pueblo de Independence. La familia, junto con su perro Jack, se enfrenta a las duras condiciones de la vida en las praderas del siglo XIX. Esto trae consigo fiebre, lobos e incendios: obstáculos que los fans de siempre reconocerán de las novelas originales.”

En esta reinversión de la historia clásica de los años 70, Charles (Luke Bracey) y Caroline Ingalls (Crosby Fitzgerald), junto a sus hijas Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), cambian los bosques de Wisconsin por las vastas llanuras de Kansas. Aunque su nueva vida los acerca a una belleza impresionante, también los acerca a un peligro real.

¿CÓMO VER “LA CASA DE LA PRADERA”?

“Little House on the Prairie” está disponible en Netflix desde el 9 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la reinvención de la historia clásica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA CASA DE LA PRADERA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CASA DE LA PRADERA”

Alice Halsey como Laura Ingalls

Luke Bracey como Charles Ingalls

Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls

Skywalker Hughes como Mary Ingalls

Jocko Sims como el Dr. George Tann

Warren Christie como John Edwards

Wren Zhawenim Gotts como Good Eagle

Meegwun Fairbrother como Mitchell

Alyssa Wapanatâhk como White Sun

Xander Cole como Little Puma

Willa Dunn como Nellie Oleson

Barrett Doss como Emily Henderson

Mary Holland como Jemma James

Michael Hough como Eli James

Kowen Cadorath como Caleb

Thosh Collins como Louis

Maclean Fish como Adam Scott

Rebecca Amzallag como Lacey Aubert

Rachelle Lefevre como Eva Beadle

Charlotte Sullivan como Margaret Oleson