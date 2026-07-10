La primera temporada de “Little House on the Prairie” (“La casa de la pradera” en español) que trae de regreso a La familia Ingalls se estrenó el 9 de julio de 2026 y además de revivir las aventuras y peripecias de Charles (Luke Bracey), Caroline (Crosby Fitzgerald) y sus hijas, Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), incluyó un inesperado cameo de una de las actrices de la serie original que se convirtió en un fenómeno televisivo a finales de los 70 y principios de los 80. ¿De quién se trata y en qué capítulo de la serie de Netflix apareció?

En el segundo episodio de la nueva adaptación de las entrañables novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder, Alison Arngrim, quien interpretó la traviesa y conflictiva Nellie Oleson en la serie original, hizo un cameo sorpresa como un personaje llamado Ida, una mujer desamparada y extraña que vive como vagabunda en el bosque.

Debido a que solo se trata de un cameo y que han pasado muchos desde que lució los icónicos rizos rubios y vestidos elegantes, probablemente pocos la reconocieron. Pero ella contó todos los detalles de su participación en “Little House on the Prairie” de Netflix en una entrevista con Tudum.

Alison Arngrim interpretó la traviesa y conflictiva Nellie Oleson en "Little House on the Prairie", serie producida y transmitida por NBC entre 1974 y 1983 (Foto: Universal Television)

EL CAMEO DE ALISON ARNGRIM (NELLIE) EN “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

La actriz de 64 años que dio vida a la inolvidable y malvada Nellie contó que dos semanas antes del rodaje de su escena recibió una llamada y tras escuchar de qué se trataba, aceptó de inmediato. “Ida es básicamente una loca que vive en el bosque. Una especie de vagabunda con amigos vagabundos. Están pasando el rato en el bosque, cenando tranquilamente, haciendo una pequeña fogata, cuando las dos pobres e inocentes hermanas Ingalls aparecen de repente y les decimos: ‘Hola, vengan a pasar el rato con nosotras’. Pensé: ‘¡Qué escalofriante! ¡Me encanta! ¡Voy para allá!’”.

El personaje de Alison Arngrim en la reinvención de “Little House on the Prairie” tiene un breve encuentro con las pequeñas Laura y Mary Ingalls, quienes llegan al bosque buscando a John Edwards. Ida, junto a sus compañeros de campamento, las invitan a quedarse con ellos, lo que genera una tensa situación de peligro que termina con la aparición del señor Edwards al rescate.

También habló sobre el vestuario y el peinado de su personaje. “Lo primero que me dejó boquiabierta fue el vestuario. En nuestro programa de 1974, no usábamos corsés. Teníamos algunas prendas auténticas —camisolas, bombachos— pero en este programa, se usa una enagua, y encima el corsé, todo un traje completo. Estaba en el séptimo cielo. Me encanta esto. Pensé: ‘¡Oh, nos estamos luciendo! Esto es fabuloso’”.

“Estos niños son geniales y parecen ser muy buenos amigos; su relación se percibe muy sana y amistosa. Las chicas son simplemente maravillosas”, señaló cuando le preguntaron sobre su experiencia al trabajar con las nuevas Laura y Mary Ingalls.

Alison Arngrim junto a Skywalker Hughes (Mary) y Alice Halsey (Laura) en una escena del segundo episodio de la serie "Little House on the Prairie" (Foto: Netflix)

LA NUEVA NELLIE EN LA TEMPORADA DE “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

Después de que Netflix confirmara que “La casa de la pradera” tendrá una segunda temporada, también anunció que Willa Dunn será la encargada de interpretar a Nellie Oleson, la archienemiga de Laura. Así que, Alison Arngrim aprovechó para comentar que llevaba años esperando a la nueva Nellie y se emocionó cuando Netflix lo anunció. Asimismo, le dio algunos consejos a Dunn.

“¡Aprovéchalo al máximo! ¡Disfrútalo! Que yo sepa, es el papel más divertido de todos. Te lo pasarás en grande. Hazte amiga de las otras chicas, incluso de quienes interpretan a tus archienemigas en la serie. No te cortes; ¡hazte amiga de todos! Hazte amiga de los demás chicos. Te vendrá de maravilla”, indicó.

Además, agregó: “Si lo haces bien, habrá gente que te odiará y creerá que la serie es real. Es como interpretar a Hannibal Lecter. Si lo haces bien, la gente se volverá loca. Tienes que tomártelo con calma. Necesitas tener mucha seguridad en ti mismo y un humor negro. Aunque los fans no separen entre fantasía y realidad, tú sí tienes que hacerlo”.