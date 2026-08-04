En Florida, la entrada en vigor de la ley HB 803 cambia de manera significativa la forma en que los propietarios pueden intervenir sus viviendas, al reducir los permisos exigidos para ciertos trabajos de menor escala. La norma, impulsada y firmada por el gobernador Ron DeSantis, permite que obras de mejora y reparaciones puntuales en casas de ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville se realicen con menos trámites administrativos, lo que se traduce en procesos más ágiles y potenciales ahorros para los residentes. En un contexto donde miles de personas intentan mejorar sus hogares sin sorpresas en costos ni demoras por la burocracia, la HB 803 se posiciona como una herramienta clave que mantiene las exigencias de seguridad en proyectos de mayor complejidad o impacto estructural, mientras flexibiliza las remodelaciones menores en distintos condados del estado.

Entre sus novedades más importantes destaca la eliminación del permiso obligatorio para determinadas remodelaciones de bajo costo, una medida que promete generar ahorros tanto para propietarios como para contratistas. Para muchas familias hispanas en Miami, Hialeah, West Palm Beach o partes de Orlando, esto puede facilitar arreglos cotidianos —como renovar una cocina modesta o cambiar ventanas— sin la carga administrativa de antes; sin embargo, los trabajos que afectan la seguridad seguirán sujetos a controles y documentación estricta.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 803?

La nueva legislación modifica diversas disposiciones del Florida Building Code y de los procedimientos que siguen los gobiernos locales para otorgar permisos de construcción. El objetivo es reducir la carga administrativa, acelerar la aprobación de proyectos y hacer más eficiente el sistema de inspecciones. Uno de los cambios más relevantes establece que los gobiernos locales deberán eximir del requisito de obtener uno de construcción a determinados trabajos realizados en viviendas unifamiliares cuando el valor del proyecto sea inferior a 7,500 dólares, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

Las obras en casa ya no generará tantos trámites para los propietarios en Florida (Foto: Freepik)

REMODELACIONES QUE YA NO NECESITARÁN PERMISO

La exención aplica únicamente cuando se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación.

Requisito Qué establece la HB 803 Tipo de propiedad Vivienda unifamiliar Valor del trabajo Menos de US$7,500 Solicitud Debe presentarse una solicitud escrita de exención ante la autoridad local Documentación Debe incluirse el contrato u otro documento que demuestre la naturaleza y el costo del trabajo

La ley también aclara que la ciudad o el condado no tendrán responsabilidad legal por los trabajos realizados bajo esta exención.

LAS EXCEPCIONES: CUÁNDO SÍ SERÁ OBLIGATORIO OBTENER UN PERMISO

Aunque la medida representa un alivio para muchos propietarios, no elimina completamente los permisos de construcción. La HB 803 establece que seguirán siendo obligatorios cuando el proyecto involucre:

Trabajos eléctricos.

Instalaciones o reparaciones de plomería.

Modificaciones estructurales.

Trabajos mecánicos.

Instalaciones de gas.

Obras en propiedades ubicadas total o parcialmente dentro de zonas de riesgo de inundación.

Proyectos divididos artificialmente para intentar mantenerse por debajo del límite de US$7,500.

En otras palabras, un propietario no podrá dividir una remodelación grande en varios contratos pequeños para evitar el trámite del permiso.

¿CÓMO GENERA AHORROS ESTA LEY?

Uno de los principales beneficios es económico. Al eliminar el requisito de solicitar permisos para determinadas remodelaciones menores, los propietarios podrán evitar el pago de tarifas municipales relacionadas con la emisión del mencionado documento y parte del proceso administrativo asociado. Pero la ley va más allá. También dispone que las tarifas de inspección no podrán calcularse según el costo total del proyecto y no podrán exceder el costo real que tenga la autoridad local para realizar esas inspecciones. Además, los gobiernos locales no podrán exigir contratos, listas de materiales, costos de mano de obra u otra documentación financiera como requisito para emitir uno.

MÁS CAMBIOS PARA AGILIZAR LOS PERMISOS

La HB 803 incorpora numerosas medidas destinadas a acelerar el proceso de construcción en Florida. Entre ellas destacan:

Los gobiernos locales deberán publicar en internet los formularios de permisos y todos los requisitos para cada tipo de solicitud.

Se permitirá presentar solicitudes, planos, documentos y pagos por medios electrónicos.

Los solicitantes podrán conocer en línea el estado de sus permisos.

Los permisos para viviendas unifamiliares tendrán una vigencia de un año o hasta la entrada en vigor de una nueva edición del Florida Building Code, lo que ocurra más tarde.

INSPECCIONES PRIVADAS Y REDUCCIÓN DE TARIFAS

Otro de los aspectos más importantes de la ley fortalece el uso de inspectores privados. Cuando un propietario o contratista decida contratar un proveedor privado autorizado para revisar planos o realizar inspecciones, el gobierno local deberá reducir el costo del permiso en función del ahorro que represente no prestar esos servicios directamente. En proyectos comerciales, la reducción mínima será del 25% para determinados servicios y podrá alcanzar el 50% cuando el proveedor privado realice tanto la revisión de planos como las inspecciones obligatorias. Incluso, la norma establece que, si la autoridad local no aplica las reducciones mínimas previstas, perderá la posibilidad de cobrar determinadas tarifas relacionadas con esos servicios.

TAMBIÉN HABRÁ PLAZOS MÁS ESTRICTOS PARA RESPONDER

La HB 803 busca reducir las demoras en la aprobación de proyectos. Por ello establece que, cuando intervenga un proveedor privado y la documentación esté completa, las autoridades deberán emitir el documento o indicar por escrito las deficiencias dentro de plazos específicos. Si no cumplen con esos tiempos, la solicitud podrá considerarse aprobada por disposición de la ley y el permiso deberá emitirse el siguiente día hábil.

OTROS CAMBIOS IMPORTANTES INCLUIDOS EN LA HB 803

Además de las modificaciones relacionadas con permisos y remodelaciones, la legislación incorpora otras disposiciones relevantes para el sector de la construcción en Florida. Entre ellas se encuentran:

Contratos estatales para ampliar la disponibilidad de inspectores de construcción.

Reglas especiales para permitir que inspectores de otros estados trabajen temporalmente durante una emergencia declarada.

Formularios uniformes de permisos de construcción para todo el estado.

Mayor impulso a las solicitudes electrónicas y a las inspecciones virtuales.

Nuevas reglas para viviendas prefabricadas y construidas fuera del sitio.

Eliminación de ciertas restricciones locales que trataban de forma diferente a esas viviendas.

LO QUE SIGNIFICA PARA LOS PROPIETARIOS DE FLORIDA

En la práctica, la HB 803 representa una de las reformas más amplias al sistema de permisos de construcción aprobadas en Florida en los últimos años. Para quienes planean realizar remodelaciones pequeñas, la nueva ley puede traducirse en menos trámites, menores costos y tiempos de espera más cortos. Sin embargo, también deja claro que los trabajos relacionados con la seguridad estructural, las instalaciones eléctricas, el gas, la plomería y las zonas de riesgo de inundación continuarán sujetos a controles y permisos obligatorios para proteger a los propietarios y garantizar el cumplimiento del Florida Building Code. Con ello, la administración de Ron DeSantis busca combinar la simplificación de procesos con el mantenimiento de los estándares de seguridad en las obras de construcción del estado.