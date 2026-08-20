En “La captura” (“Facing El Chapo” en inglés), dos policías, Arturo Carmona (Alfonso Herrera) y Héctor Rosales (Noé Hernández), tienen la peligrosa misión de custodiar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en territorio dominado por su organización. Durante la Operación Cisne Negro ejecutada por la Marina en Los Mochis, Sinaloa, los oficiales se encuentra con el criminal más buscado casi por accidente y se ven obligados a actuar, lo que pone el riesgo a sus familias.

El thriller de acción basado en hechos reales cuenta con la dirección de Chava Cartas (“Contraataque” y “Mirreyes contra Godínez: Las Vegas”) y el guion de Bernardo Esquinca. Esta producción que tiene una duración de 91 minutos combina acción, tensión y dilemas morales.

“La captura” cuenta con un elenco conformado por Alfonso Herrera, Noé Hernández, Paola Fernández, Antonio Fortier, Allan Durell, Fernando Cuautle, Gerardo Trejoluna, Héctor Kotsifakis, Juan Pablo Cruz García, Isaac Bravo, Alejandra Vázquez De León, Regis Arroyo, Santiago Colores, Daniela Torres y Berenice Mastretta.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA CAPTURA” DE NETFLIX?

1. Alfonso Herrera como Arturo Carmona

Alfonso Herrera, quien ganó el Ariel a Mejor Actor por “El baile de los 41” y ha participado en “Sense8”, “Ozark”, “Rebel Moon” y “La casa de los espíritus”, asume el papel de Arturo Carmona, un policía de las fuerzas especiales e inteligencia militar que tras capturar a El Chapo decide seguir los protocolos y entregarlos a las autoridades, a pesar de que el líder del cártel le ofrece mucho dinero (algo que el oficial necesita para ayudar a su familia).

En la película "La captura", el protagonista Arturo Carmona está interpretado por el actor mexicano Alfonso Herrera (Foto: Draco Films / Netflix)

2. Noé Hernández como Héctor Rosales

Noé Hernández, que fue parte de producciones de “Pedro Páramo”, “Bardo”, “Narcos: México” y “Contraataque”, interpreta a Héctor Rosales, un policía veterano que se encuentra muy cerca de la jubilación. Aunque es compañero de Carmona, no parece tener los mismos códigos morales, ya que está dispuesto a aceptar el dinero que le ofrecen y proteger a su familia.

Noé Hernández da vida a Héctor Rosales, el compañero de Carmona y el más dispuesto a aceptar la propuesta de El Chapo, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)

3. Héctor Kotsifakis como El Chapo

Héctor Kotsifakis, que apareció en “Un día para vivir”, “Las pelotaris 1926”, “Natural Born Narco”, “Malverde: El santo patrón”, “Enemigo Íntimo” y “La hermandad”, es el encargado de dar vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa que tras capturado recurre al soborno y las amenazas para recuperar su libertad.

Héctor Kotsifakis interpreta a El Chapo en la película mexicana "La captura", donde recurre al soborno y las amenazas para librarse de la justicia (Foto: Draco Films / Netflix)

4. Juan Pablo Cruz García comoc El Cholo

Juan Pablo Cruz García, que fue parte de “El Guardián de las Monarcas”, “¡Hasta la madre! Del día de las madres” y “Clínica X”, asume el rol de Jorge Iván “El Cholo” Gastelum en “La captura”. Se trata del jefe de seguridad y el líder principal de los sicarios de confianza de Guzmán.

5. Paola Fernández como Isaura

Paola Fernández, que apareció en “La Doña”, “Ojitos de Huevo”, “Amor de oficina”, “Technoboys” y “Bizarro”, interpreta a Isaura, la esposa Carmona. En el tráiler, menciona que está embarazada y le recuerda a Arturo que tiene problemas económicos.

Paola Fernández asume el rol de Isaura, la esposa de Arturo Carmina, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La captura”:

Antonio Fortier como Barraza

Allan Durell como Ortega

Fernando Cuautle como Lagarto

Gerardo Trejoluna como Valladares

Isaac Bravo como Foco

Alejandra Vázquez De León como Joana

Regis Arroyo como Liz

Santiago Colores como Sapo

Daniela Torres como Bere

Berenice Mastretta como Chabela

Marcos Duarte

Ingrid Úsuga como Reina

Ricardo Aguirre-Loera

¿CÓMO VER “LA CAPTURA”?

“La captura” se estrenará el viernes 21 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.