Después de su elogiada actuación en “Resident Evil: Noche cero” de Zach Cregger, Austin Abrams participa en otro thriller de supervivencia, donde también asume el rol protagónico. Se trata de “Whalefall” (“La caída de la ballena” en Hispanoamérica), película que narra la historia de Jay Gardiner, un joven que se sumerge en las costas de California para buscar los restos de su padre, Mitt Gardiner (Josh Brolin), tras su fallecimiento. Durante la inmersión, es tragado vivo por un gigantesco cachalote, así que, debe buscar la manera de salir antes de que se quede sin oxígeno.

La película dirigida y producida por Brian Duffield se basa en la novela de 2023 de Daniel Kraus, quien coescribió el guion con Duffield. Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd también son parte del elenco de la cinta que promete un profundo drama psicológico sobre el luto y el trauma familiar.

“La caída de la ballena” se estrenará en los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026, mientras que a Latinoamérica llegará un día antes, el 15 de octubre. Por lo tanto, la crítica especializada ya tiene un veredicto sobre esta película. ¿La aprueban o desaprueban?

Josh Brolin asume el rol de Mitt Gardiner, el padre de Jay, que aparece en los recuerdos del protagonista del thriller de supervivencia "Whalefall" (Foto: 20th Century Studios)

¿QUÉ OPINA LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “WHALEFALL”?

La mayoría de los críticos considera que “Whalefall” es una experiencia cinematográfica original, técnicamente impecable y muy asfixiante. En Rotten Tomatoes, debutó con una sólida aprobación del 71% al 79%. No obstante, a algunos les disgusta que se interrumpa el ritmo del thriller con los problemas familiares del protagonista.

Algunos la describen como un thriller de supervivencia intenso, claustrofóbico y polarizante. Además, aplauden el uso de efectos prácticos y la inmersión sonora dentro de las entrañas del animal y destacan el compromiso físico de Austin Abrams y la presencia imponente de Josh Brolin en los recuerdos del personaje principal.

También destacan el diseño de sonido, la cinematografía y el ritmo trepidante durante la primera mitad. Pero otros medios señalan que a pesar de tener momentos sumamente emocionantes, la trama por momentos “se arrastra” debido a la pesadez del drama familiar.

Lo que ha dividido a la crítica y a la audiencia es el clímax narrativo y la resolución “La caída de la ballena”. Mientras algunos la describen como conmovedora, para otros se trata de algo ridículo.

Austin Abrams se encarga de darle vida a Jay Gardiner en el thriller de supervivencia "Whalefall". Aunque la crítica destaca su actuación, la película no covence del todo (Foto: 20th Century Studios)

Jim Vejvoda de IGN

“Whalefall sumerge al espectador en un entorno inimaginablemente aterrador, increíblemente repugnante y que provoca pánico, jugando con los miedos humanos más primarios sobre ser depredador o presa. A pesar de su crudeza, Whalefall es, en última instancia, una conmovedora historia sobre el duelo y la brecha que puede abrirse entre padres e hijos. Un excepcional Austin Abrams sostiene todo el proyecto con una entrega incansable.”

Alison Foreman de IndieWire

“Incluso cuando la metáfora es dolorosamente obvia, las imágenes más perturbadoras de la película son más que sus limitaciones dramáticas y una ballena sigue siendo un lugar asombroso para desarrollar una película”.

David Rooney de The Hollywood Reporter

“Por muy ridículamente tonta que sea, este es un drama sobre la curación, sobre la naturaleza en toda su nobleza salvaje que alivia heridas y repara lazos. O algo así”.

Simon Crooks de Empire

“Aterradora, emocionante, audaz y brutal, esta película de terror y supervivencia ambientada en un solo lugar es una obra única y la superproducción más surrealista de los últimos años”.

Zachary Lee de Roger Ebert

“Se podría criticar que la película pierde fuerza al alternar entre los intentos de Jay por escapar y las diversas lecciones que ha aprendido de Mitt y que podrían ayudarle a superar su actual prueba. La película también toma giros más audaces hacia el final, cuando Jay comienza a oír la voz de su padre en las reverberaciones guturales del cuerpo de la ballena.”

Benjamín Lee de The Guardian

“Alternar entre un drama familiar de introspección y consejos manidos («¡Los supervivientes sobreviven!») y la acción trepidante y frenética propia del 4DX, con sus chapoteos, salpicaduras y pánico, convierte a Whalefall en una experiencia desorientadora y frustrante, como si alguien cambiara de canal sin tu permiso.”

Kristy Puchko de Mashable

“Hay que reconocerle a Duffield que ha creado una película emocionante, divertida y grotesca, que convierte a Whalefall en una película entretenida para ver en cines con público. Sin embargo, el sentimentalismo de la relación padre-hijo se vuelve tedioso, obligando a Brolin a caricaturizar a un padre de clase trabajadora, abusivo y alcohólico.”

Liz Shannon Miller de Consequence

“Whalefall es, sin duda, la mejor película que he visto sobre alguien que es tragado por una ballena. Y más allá de sus logros dentro de ese subgénero tan específico, logra brindar una experiencia catártica muy humana, incluso con la que es fácil identificarse”.

Rocco T. Thompson de Slant Magazine

“Construye sus hipótesis a partir de una base de hechos para respaldar mejor sus matices más poéticos a medida que alcanza su conmovedor clímax”.