El manga de “Jujutsu Kaisen” se despide en septiembre y lo hará con un gran anuncio sobre la “continuación” de la historia de Gege Akutami. El sorpresivo anuncio en el episodio 270 ha dejado una gran expectativa en el fandom. Muchos han pensado en una posible continuación de la ficción japonesa, a pesar de que el final ha sido anunciado desde hace varias semanas por el mangaka. Por eso, te contamos lo que se sabe del desenlace y cómo puede seguir la historia de los hechiceros y maldiciones.

La batalla contra Ryomen Sukuna en Shinjuku llegó a su final después de que Itadori y Nobara hicieran un ataque combinado para sacar al villano del cuerpo de Fushiguro. El regreso de Kugisaki fue una sorpresa que alegró a los lectores de “Jujtusu Kaisen”.

El Rey de las Maldiciones, orgulloso hasta el final, prefirió morir desintegrándose en el aire a quedarse como un huésped controlado dentro del cuerpo de Yuji. Pasó de ser una criatura poderosa a un ser minúsculo y luego a morir como una maldición.

Después de la batalla, Akutami ha mostrado un anticlímax a manera de repaso de las consecuencias de la pelea final y una siguiente misión de los tres protagonistas de su historia. El manga debería cerrar con un melancólico trabajo de hechicería. Un final pausado después de una larga batalla. Solo falta saber qué pasará con el anuncio tras la despedida del manga de “Jujutsu Kaisen”.

Itadori en Shibuya durante la temporada 2 del anime de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CÓMO CONTINUARÁ “JUJUTSU KAISEN” TRAS EL FINAL DEL MANGA?

El final del manga de “Jujutsu Kaisen” sale con un anuncio especial sobre el futuro de la historia de Gege Akutami. No se ha especificado de qué se trata, pero algunas filtraciones en redes sociales apuntan a que se trataría de un live-action de la ficción japonesa.

La cuenta MyTimeToShineHello, que adelantó a varios actores del elenco de “One Piece” de Netflix como Joe Mangaiello, señaló que “Jujutsu Kaisen” tomaría el mismo camino que la obra de Eiichiro Oda y que el cierre del manga sería el momento ideal para anunciarlo.

La expectativa se formó después de que en el episodio 270, el penúltimo del manga, se leyera lo siguiente en la sección de noticias del Weekly Shonen Jump: “¡Jujutsu Kaisen continuará! Últimas noticias y gran anuncio”.

Esa parte de la revista japonesa está reservada para las noticias sobre la franquicia, por lo que no se puede descartar el live-action o más novedades del anime, como la temporada 3. ¿Se anunciará un spin-off del manga? Es poco probable que suceda, pero el fandom no pierde las esperanzas de leer un poco más sobre los hechiceros o, por qué no, de Satoru Gojo.

Un sector del fandom todavía espera el regreso de Satoru Gojo en el anime de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CÓMO LEER EL FINAL DEL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

El final del manga de “Jujutsu Kaisen” se podrá leer el domingo 29 de septiembre a través de Manga Plus de Shueisha. Dicha plataforma tiene su portal web y también se puede descargar en dispositivos celulares de forma gratuita.