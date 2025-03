“Estado eléctrico” (“The Electric State” en su idioma original) es una película de ciencia ficción de Netflix, dirigida por Anthony y Joe Russo (“Vengadores: End Game”), que tuvo su estreno mundial el 24 de febrero de 2025 en el Grauman’s Egyptian Theatre, en Los Ángeles, California, y está disponible en la plataforma de streaming de la N roja desde el 14 de marzo de 2025. Por lo tanto, ya se publicaron las primeras críticas de la cinta protagonizada por Millie Bobby Brown y Chris Pratt.

La respuesta no ha sido favorable. En Rotten Tomatoes, el 18% de las reseñas de 60 críticos son positivas, con una calificación promedio de 3.8/10. Mientras que en Metacritic, la película basada en la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag consiguió una puntuación de 31 sobre 100, basándose en 25 críticos.

Para la crítica especializada, aunque “Estado eléctrico” cuenta con buenos efectos visuales, tiene una historia predecible, es superficial y carece de alma. “Es una película sintética que complace al público y que resultaría menos odiosa si no contrarrestara la espeluznante grandeza de su material original”, escribió AA Dowd de IGN.

Alex Harrison de ScreenRant considera que “la ciencia ficción de ‘The Electric State’ es confusa y vacía , atiborrada de referencias a nuestros años 90 sin más motivo que despertar la nostalgia de cierto grupo demográfico”.

Millie Bobby Brown y Chris Pratt encabezan el elenco de la comedia de ciencia ficción "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE “ESTADO ELÉCTRICO”

Nick Venable de CinemaBlend: “A pesar de todos los detalles extravagantes generados por computadora que aparecen por todas partes, ‘The Electric State’ no ofrece a ninguno de sus personajes un solo momento heroico que parezca destinado a inspirar fan art, y no hay ni una sola línea de diálogo que imagine que llegue a formar parte del léxico de la cultura pop. Sinceramente, no recuerdo si el personaje de Pratt tenía un propósito o un objetivo, y eso no es lo que esperan los fans de los Russo”.

Nick Schager de The Daily Beast: “‘The Electric State’ es tan superficial como puede serlo una superproducción moderna, y lo peor es que se desliza de un escenario cacofónico y jocoso a otro como si fuera sobre raíles; nunca da la sensación de que un peligro o una sorpresa incontrolables e impredecibles acechen a la vuelta de la esquina. Por muy pulido que esté, es una réplica sin alma”.

Justin Clark de Slant: “Es una simple mezcla de supuesto atractivo de cuatro cuadrantes, rebozada y presentada sin ningún toque de picante ni personalidad. Y justo cuando pensabas que no podía empeorar, una repugnancia generalizada empieza a dominar el aburrimiento cuando una banda de robots que sirven de alivio cómico, liderados por el inquietante rostro cibernético de un robot llamado Mr. Peanut”.

AA Dowd de IGN: “Los creadores de éxitos de Marvel, Joe y Anthony Russo, amantes de la IA, vuelven a unir fuerzas con Netflix para ofrecer una épica de ciencia ficción de 300 millones de dólares que puedes ver a medias mientras lavas los platos o preparas la cena. Todo en la película, desde su trama preconcebida sobre el viaje del héroe hasta la nostálgica imagen de su mascota y el reparto de estrellas Millie Bobby Brown y Chris Pratt, compatibles con streaming, parece calculado para recordarte algo que ya has disfrutado.”