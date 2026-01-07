Tras su estreno, el 1 de enero de 2026, “En fuga” (“Run Away” en su idioma original), la serie basada en la novela homónima de Harlan Coben, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Su éxito se debe a los misterios que esconde su trama y a las actuaciones de James Nesbitt y el resto del reparto principal. Pero no es lo único que destaca de este thriller, también lo hacen sus locaciones. Entonces, ¿dónde se realizó el rodaje?

La serie dirigida por Nimer Rashed y Isher Sahota a partir del guion de Danny Brocklehurst (“Fool Me Once”) muestra como la vida ideal de Simon Greene (James Nesbitt) empieza a desmoronarse luego de que su hija Paige (Ellie de Lange) cae en el mundo de las drogas y escapa de su hogar. A pesar del tiempo, el padre no ha dejado de buscar a su hija, pero cuando la encuentra, se convierte en sospechoso de asesinato.

La desaparición de Paige y el asesinato de Aaron Corval (Thomas Flynn) parece estar relacionado con otras desapariciones y asesinatos, así que Simon se une a Elena Ravenscroft (Ruth Jones), una investigadora privada contratada por otro padre desesperado. A medida que Simon se acerca a su hija, descubre terribles secretos de su familia.

Ellie de Lange como Paige Greene en una escena de la serie "Run Away". Mientras canta y toca la guitara su padre la reconoce y ella escapa una vez más (Foto: Netflix)

¿DÓNDE SE GRABÓ LA SERIE “EN FUGA”?

Aunque la novela de Harlan Coben se ambienta en Nueva York, “Run Away” cambia el escenario por Inglaterra, donde se grabaron los ocho episodios desde enero de 2025 hasta finales de julio del mismo año. El rodaje se realizó concretamente en el Gran Manchester, Liverpool, Londres, Kirklees y Derbyshire.

En conversación con Tudum, Coben confesó que se enamoró de estos lugares después de rodar en ellos durante tanto tiempo. “Cuando haces tantas series como las que hemos hecho allí, realmente captas su encanto”, aseguró. “Lo maravilloso del norte de Inglaterra es su gran variedad. Hay una combinación de lo cotidiano y lo excéntrico en los escenarios”.

Gran Manchester, Inglaterra

Gran Mánchester es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, y se convirtió en el escenario principal de la serie “En fuga”. Se grabaron escenas en las calles de Main Manchester Road y la A62, en la localidad de Failsworth, el barrio del Northern Quarter, en Evelyn’s, en el número 44 de Tib Street, y en el Tribunal de la Corona de Manchester, en Crown Square.

También se grabó en el campus de la Universidad de Manchester en Oxford Road. Para las escenas interiores de la universidad de Paige se grabó en varias universidades de Manchester y Liverpool. “Se trata de una variedad de lugares; la Universidad Hope de Liverpool y la Universidad de Manchester se fusionaron, en parte debido a la programación”, explicó el productor Guy Hescott a Manchester Evening News.

Para la escena en la que Simon encuentra a su hija Paige mientras canta en un parque, utilizaron el Alexandra Park de Oldham. (En el libro el reencuentro se produce en Central Park). “Ese día teníamos 200 extras; era una escena enorme, y hay que llenar ese espacio, hacer que parezca que hay movimiento. Teníamos grúas y drones; es lo que da inicio a la acción”, agregó Guy.

La Universidad de Manchester fue una de las locaciones de rodaje de la serie "Run Away", basada en la novela Harlan Coben (Foto: Netflix)

Liverpool, Inglaterra

Liverpool también fue escenario de “Run Away”, específicamente, el Barrio Georgiano. Las grabaciones se realizaron en Canning Street y Falkner Square. Por otro lado, para recrear la parte externa de la Universidad Lanford, donde estudia Paige, se utilizó el antiguo St Katharine’s College de Liverpool.

Por supuesto, también se grabó en Londres, en el antiguo gastropub Great Western en Manchester Road, en Thornbridge Hall y en Great Longstone, en Derbyshire Dales, Derbyshire.