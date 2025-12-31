Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) se reencuentran tras su tiempo en prisión e inician un negocio de servicios de fumigación en “El tiempo de las moscas”. Aunque intentan llevar una vida normal, una clienta amenaza con arrastrarlas nuevamente al mundo criminal, lo que pone en riesgo su amistad y libertad. ¿Cuándo se estrena la nueva serie argentina de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Este drama criminal fue dirigido por Ana Katz (“Terapia Alternativa”, “Una novia errante”) y Benjamin Naishtat (“Puan”, “El Jardín de Bronce”), y producida por Vanessa Ragone (“Elena sabe”, “Betibú”, “Las viudas de los jueves”). Además, cuenta con las actuaciones de Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto.

¿EN QUÉ SE BASA “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?

“El tiempo de las moscas” está basada en las novelas de Claudia Piñeiro “Tuya” y “El tiempo de las moscas”. La serie combina las tramas de las dos obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista.

Nancy Dupláa asume el rol de Mariana ‘La Manca’ en la serie argentina "El tiempo de las moscas" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El tiempo de las moscas’ narra las peripecias de dos expresidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo record y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza.”

¿CÓMO VER “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?

“El tiempo de las moscas” se estrenará el jueves 1 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”

REPARTO DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”

Nancy Dupláa como Mariana ‘La Manca’

Carla Peterson como Inés

Valeria Lois como Susana Bonar

Osqui Guzmán como Rody

Jimena Anganuzzi como Trini

Diego Velázquez como Ricky

Carlos Belloso

Julia Dorto como Lali

Ana Castro

Diego Cremonesi como Ernesto

Lola Berthet

Julieta Laso

Ezequiel Radusky

Mariano Sayavedra

Susana Varela

María Marull

Mercedes Moltedo

Ginette Reynal

Diego Gentile

Rudy Chernicoff

María Rosa Fugazot

Juan Luppi

Claudia Cantero

Claudia Piñeiro

Carla Peterson interpreta a Inés en la serie argentina "El tiempo de las moscas" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?

“El tiempo de las moscas”, que cuenta con Vanessa Ragone y Mónica D’Uva como productores, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?

La fotografía principal de “El tiempo de las moscas”, producida por las compañías Zona Audiovisual y Haddock Films, empezó el 17 de octubre de 2024 en Buenos Aires.