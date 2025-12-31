Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) se reencuentran tras su tiempo en prisión e inician un negocio de servicios de fumigación en “El tiempo de las moscas”. Aunque intentan llevar una vida normal, una clienta amenaza con arrastrarlas nuevamente al mundo criminal, lo que pone en riesgo su amistad y libertad. ¿Cuándo se estrena la nueva serie argentina de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
Este drama criminal fue dirigido por Ana Katz (“Terapia Alternativa”, “Una novia errante”) y Benjamin Naishtat (“Puan”, “El Jardín de Bronce”), y producida por Vanessa Ragone (“Elena sabe”, “Betibú”, “Las viudas de los jueves”). Además, cuenta con las actuaciones de Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto.
¿EN QUÉ SE BASA “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?
“El tiempo de las moscas” está basada en las novelas de Claudia Piñeiro “Tuya” y “El tiempo de las moscas”. La serie combina las tramas de las dos obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista.
SINOPSIS DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El tiempo de las moscas’ narra las peripecias de dos expresidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo record y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza.”
¿CÓMO VER “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?
“El tiempo de las moscas” se estrenará el jueves 1 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”
REPARTO DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”
- Nancy Dupláa como Mariana ‘La Manca’
- Carla Peterson como Inés
- Valeria Lois como Susana Bonar
- Osqui Guzmán como Rody
- Jimena Anganuzzi como Trini
- Diego Velázquez como Ricky
- Carlos Belloso
- Julia Dorto como Lali
- Ana Castro
- Diego Cremonesi como Ernesto
- Lola Berthet
- Julieta Laso
- Ezequiel Radusky
- Mariano Sayavedra
- Susana Varela
- María Marull
- Mercedes Moltedo
- Ginette Reynal
- Diego Gentile
- Rudy Chernicoff
- María Rosa Fugazot
- Juan Luppi
- Claudia Cantero
- Claudia Piñeiro
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?
“El tiempo de las moscas”, que cuenta con Vanessa Ragone y Mónica D’Uva como productores, tiene seis episodios.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?
La fotografía principal de “El tiempo de las moscas”, producida por las compañías Zona Audiovisual y Haddock Films, empezó el 17 de octubre de 2024 en Buenos Aires.