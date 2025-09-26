“El refugio atómico” (“Billionaires’ Bunker” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y en otras partes del mundo. El éxito de esta producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”) se debe principalmente a la intrigante trama y las actuaciones del reparto encabezado por Pau Simón, Alicia Falcó y Miren Ibarguren.

El thriller dramático, escrito por Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega, sigue a un grupo de multimillonarios que invierte mucho dinero en búnker en caso de una Tercera Guerra Mundial. Cuando el conflicto bélico está apunto de empezar se encierran en ese lugar con la esperanza de que todo mejore pronto, sin embargo, eso no sucede y deben adaptarse a su nueva realidad. Aunque cuenta con varios lujos, el escenario se vuelve claustrofóbico para más de uno y comienzan a revelar terribles secretos.

Si ya viste los ocho episodios de la primera temporada de “El refugio atómico” te comparto una lista con series similares que puedes encontrar en otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Disney+.

¿CUÁLES SON LAS SERIES SIMILARES A “EL REFUGIO ATÓMICO”?

1. Fallout

Basada en la franquicia de videojuegos de rol creada por Tim Cain y Leonard Boyarsky, “Fallout” es un drama creado por Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet para Amazon Prime Video. Se ambienta dos siglos después de la Gran Guerra de 2077, en la que la sociedad se derrumbó tras un holocausto nuclear. Y cuenta con las actuaciones de Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones y Walton Goggins.

Sinopsis: “‘Fallout’ es la historia de lo que se tiene y lo que no en un mundo donde ya no queda casi nada por tener. 200 años después del apocalipsis, la habitante pacífica de un cómodo refugio antinuclear se ve forzada a regresar a la superficie y se sorprende al descubrir lo que le espera en el yermo.”

Lucy MacLean (Ella Purnell) es una joven habitante del Refugio 33 en la serie "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Silo

Basada en la serie de novelas “Crónicas de Silo” del norteamericano Hugh Howey, “Silo” es una serie de ciencia ficción y distópica creada por Graham Yost. Rebecca Ferguson lidera el elenco, que también incluye a Rashida Jones, David Oyelowo, Common y Tim Robbins.

Sinopsis: “En un futuro desolado y tóxico, miles de personas viven en un enorme silo subterráneo. Después de que el alguacil rompe la regla principal y algunos residentes mueren misteriosamente, la ingeniera Juliette (Rebecca Ferguson) comienza a descubrir secretos sorprendentes y la verdad sobre el silo.”

Rebecca Ferguson como Juliette en la temporada 2 de "Silo", creada por Graham Yost (Foto: Apple TV+)

3. Paradise

Creada por Dan Fogelman, “Paradise” es una serie de Hulu y Disney+ que se ambienta en un búnker subterráneo del tamaño de una ciudad en Colorado, tres años después de un evento apocalíptico. Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y James Marsden son los protagonistas del drama.

Sinopsis: “‘Paradise’ se desarrolla en una tranquila comunidad habitada por algunas de las personas más destacadas del mundo. Pero esta tranquilidad estalla cuando se produce un impactante asesinato y se desencadena una investigación de alto riesgo. Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.”

Sterling K. Brown asume el rol de Xavier Collins en "Paradise", drama creado por Dan Fogelman (Foto: Hulu)

4. Yellowjackets

“Yellowjackets” es un drama psicológico creado por Ashley Lyle y Bart Nickerson para la cadena de televisión estadounidense Showtime. La serie protagonizada por Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher y Sammi Hanratty también está disponible en Amazon Prime Video.

Sinopsis: “Talentosas jugadoras de fútbol de preparatoria se rebajan a clanes salvajes después de que su avión se estrella en la naturaleza salvaje del norte. Veinticinco años después, descubren que lo que comenzó en la naturaleza está lejos de terminar.”

Christina Ricci interpreta a Misty Quigley adulta en la tercera temporada de "Yellowjackets" (Foto: Showtime Networks)

5. Avenue 5

“Avenue 5” es una comedia de ciencia ficción creada por Armando Iannucci para HBO. El elenco principal lo conforman Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird y Ethan Phillips.

Sinopsis: “Ryan Clark, el capitán de un exclusivo crucero espacial en el que absolutamente todo parece salir mal desde el comienzo.”