Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, regresa con una versión mucho más sombría de sí mismo. Y es que Warner Bros. y Legendary presentaron el tráiler final de “Dune: Part Three” (en español: “Duna: Parte tres”), la cinta con la que Denis Villeneuve le pondrá punto final a su trilogía inspirada en las novelas de Frank Herbert. Así, en el nuevo material, se aprecia a un protagonista transformado por las consecuencias de sus decisiones, una Chani involucrada en una conspiración y un universo que se aleja del tono de las entregas anteriores. Por lo tanto, si quieres conocer todo lo que revela el avance, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el filme adapta “Dune Messiah”, la novela de Herbert que sigue a Paul tras su ascenso al poder.

En ese sentido, la historia se ubica casi dos décadas después de que nuestro protagonista tomara el control del Imperio.

Ahora, convertido en un gobernante implacable, enfrenta el regreso de antiguos aliados, nuevas amenazas y traiciones.

Además, lo atormentan visiones del colapso imperial y la reaparición de su amor perdido, mientras una conspiración crece con Chani en el centro del misterio.

¿Y cuándo llega a los cines? Pues, en Latinoamérica, la película se estrena el jueves 17 de diciembre del 2026, mientras que Estados Unidos y España la sumarán a su cartelera el viernes 18 de diciembre de este año.

¿QUÉ MUESTRA EL TRÁILER FINAL DE “DUNE: PART THREE”?

Básicamente, el tráiler final de “Dune: Part Three”, publicado el pasado martes 27 de octubre, nos muestra a un Paul que ya es un dictador genocida con una multitud de enemigos.

Y es que, en este contexto, él ha conquistado miles de mundos como nuevo Padishah Emperador.

Asimismo, en el avance, Chani ocupa el giro más comentado, pues Irulan confiesa que ella participa en un atentado contra Paul.

De esta manera, se establece una diferencia clave entre la versión cinematográfica y “Dune Messiah”, obra en la que Chani permanece junto al emperador.

Y es que, en la película, ella vive apartada mientras cría a sus dos hijos adolescentes, Leto II y Ghanima.

Por otro lado, entre las amenazas, aparecen: Scytale, el cambiaformas de Robert Pattinson, y la Reverenda Madre Gaius Helen Mohaim, de Charlotte Rampling, quienes impulsan la resurrección de Duncan Idaho como un ghola llamado Hayt.

EL TRÁILER FINAL DE LA PELÍCULA “DUNE: PART THREE”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “DUNE: PART THREE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Dune: Part Three”:

Timothée Chalamet como Paul Atreides

como Paul Atreides Zendaya como Chani

como Chani Florence Pugh como la princesa Irulan

como la princesa Irulan Rebecca Ferguson como Lady Jessica

como Lady Jessica Jason Momoa como Hayt

como Hayt Anya Taylor-Joy como Alia

como Alia Robert Pattinson como Scytale

como Scytale Josh Brolin como Gurney Halleck

como Gurney Halleck Javier Bardem como Stilgar

como Stilgar Nakota-Wolf Momoa como Leto II

como Leto II Ida Brooke como Ghanima

como Ghanima Charlotte Rampling como la Reverenda Madre Gaius Helen Mohaim

El actor Robert Pattinson como el villano Scytale en la esperada película "Dune: Part Three" (Foto: Legendary Pictures / Villeneuve Films / Warner Bros)