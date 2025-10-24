HBO Max tiene una excelente opción para ti, si buscas una película que mezcla el terror con el misterio y lo sobrenatural. Se trata de una cinta dirigida, escrita, producida y comusicalizada por Zach Cregger, quién anteriormente trabajó en “Barbarian” de 2022. Y que cuenta con un elenco conformado por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Toby Huss, Benedict Wong y Amy Madigan. ¿Sabes de cuál se trata?

La película, que recibió críticas positivas y recaudó 267 millones de dólares con un presupuesto de 38 millones, narra la historia de un grupo de niños de la misma clase que escapan misteriosamente la misma noche con rumbo desconocido. La maestra de los pequeños y uno de los padres inician su propia investigación del caso. ¿Quién está detrás del macabro acto?

“Weapons” (“La hora de la desaparición”), que se estrenó el 8 de agosto de 2025 en los cines de Estados Unidos y fue producida por Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, J. D. Lifshitz y Rafael Margules, es uno de los thrillers de terror que puedes ver en esta temporada de Halloween.

En la película “Weapons”, Julia Garner interpreta a Justine, una maestra de escuela primaria cuya clase ha desaparecido (Foto: Warner Bros. Pictures)

SINOPSIS DE “WEAPONS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Weapons”, “cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.”

“La hora de la desaparición” se presenta con una narrativa no lineal y utiliza capítulos para relatar las historias entrecruzadas de los personajes principales.A las 2:17 a. m., diecisiete niños de la clase de la profesora Justine despertaron, salieron de sus casas y caminaron de manera extraña y perturbadora hacia la oscuridad. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.

¿CÓMO VER “WEAPONS”?

“Weapons” está disponible en HBO Max desde el 24 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la película de terror sobrenatural solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WEAPONS”

REPARTO DE “WEAPONS”

Josh Brolin como Archer

Julia Garner como Justine

Alden Ehrenreich como Paul

Austin Abrams como James

Cary Christopher como Alex

Toby Huss como Ed

Benedict Wong como Marcus

Amy Madigan como Gladys

Sara Paxton como Erica

Justin Long como Gary

June Diane Raphael como Donna

Whitmer Thomas como el padre de Alex

Callie Schuttera como la madre de Alex

Scarlett Sher como el narrador

Luke Speakman como Matthew

Clayton Farris como Terry