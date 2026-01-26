Si eres seguidor de las comedias de acción con doble dosis de testosterona y corazón, marca en tu agenda el miércoles 28 de enero del 2026. Ese día, Amazon Prime Video lanza “The Wrecking Crew” (en español: “Equipo demolición” o “Los hermanos demolición”), una película que junta en pantalla a dos gigantes del cine de superhéroes: Jason Momoa (el recordado Aquaman) y Dave Bautista (el memorable Drax de “Guardianes de la Galaxia”). ¿Quieres saber más? Pues, aquí te contamos todo lo que necesitas sobre esta esperada producción.

Vale precisar que la cinta está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, el mismo cineasta detrás de “Blue Beetle”.

Además, a lo largo de su trama, la ficción promete persecuciones, explosiones y un toque hawaiano que la distingue del resto.

LA TRAMA DE “THE WRECKING CREW”

“The Wrecking Crew” narra la historia de dos medio hermanos distanciados que no podrían ser más diferentes entre sí.

Por un lado está Jonny Hale (Jason Momoa), un detective impulsivo y despreocupado que actúa por instinto y que ha estado alejado de su familia durante años.

Por otro lado tenemos a James Hale (Dave Bautista), un ex SEAL de la Marina disciplinado y metódico, acostumbrado a seguir las reglas al pie de la letra.

Entonces, después de más de 20 años de resentimientos y distancia, ambos se ven forzados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre.

Y mientras Jonny sospecha que se trata de un asesinato disfrazado de accidente, James inicialmente se inclina por una explicación más simple.

Sin embargo, conforme avanzan en la investigación, descubren secretos familiares enterrados y una peligrosa conspiración criminal internacional que involucra a la yakuza japonesa.

De esta manera, el largometraje explora temas como la hermandad, la redención y el enfrentamiento con el pasado que no queda atrás.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE WRECKING CREW”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WRECKING CREW”

Como mencionamos previamente, “The Wrecking Crew” cuenta con un reparto estelar encabezado por dos de las estrellas de acción más reconocidas del momento:

Jason Momoa como Jonny Hale , el hermano impulsivo y rebelde que no sigue las reglas.

, el hermano impulsivo y rebelde que no sigue las reglas. Dave Bautista como James Hale, el hermano disciplinado que prefiere el orden y la estrategia.

El elenco se completa con actores de reconocida trayectoria:

Morena Baccarin como Valentina , la novia de Jonny que está cada vez más frustrada por sus travesuras.

, la novia de Jonny que está cada vez más frustrada por sus travesuras. Temuera Morrison

Jacob Batalon como Pika

como Pika Frankie Adams como Nani

como Nani Claes Bang

Miyavi

Stephen Root como el sargento Karl Rennert

como el sargento Karl Rennert Maia Kealoha

David Hekili Kenui Bell en su último papel en pantalla (el actor hawaiano falleció el pasado 12 de junio del 2025)

¿DÓNDE VER “THE WRECKING CREW”?

“The Wrecking Crew” llega de manera exclusiva a Amazon Prime Video el miércoles 28 de enero de 2026.

Cabe resaltar que el estreno será simultáneo en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "The Wrecking Crew", película del director Ángel Manuel Soto y el guionista de Jonathan Tropper (Foto: Amazon MGM Studios)