Apple anunciará los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro en su evento del lunes 9 de septiembre, así que es solo cuestión de tiempo que veamos en qué ha estado trabajando la compañía de Cupertino desde el lanzamiento hace un año del anterior modelo de su smartphone de bandera. A continuación, te recomendamos dónde comprar lo último en tecnología de teléfonos celulares inteligentes si vives en Estados Unidos.

Puntos de venta del iPhone 16 y 16 Pro Max en Estados Unidos

Si buscas las mejores ofertas de iPhone 16 y el iPhone 16 Pro Max en Estados Unidos, te informamos sobre las ofertas anticipadas de Apple y de los principales operadores móviles como Verizon, AT&T y T-Mobile. Basándonos en las promociones del iPhone 15 del año pasado, podemos esperar ofertas, precios y descuentos similares cuando se lance el iPhone 16:

El Programa de Actualización de iPhone de Apple ofrece una forma sencilla de conseguir un iPhone nuevo cada año. Por solo 39,50 $/mes, puedes empezar con un iPhone 15 de 128 GB. Además, disfrutarás de cobertura AppleCare+. Después de 12 pagos, entrega tu viejo iPhone y actualízalo al último modelo.

Verizon tenía algunas ofertas atractivas de iPhone 15. El iPhone 15 Pro estaba disponible por $0 por adelantado con un plan elegible y canje. El iPhone 15 Pro Max costaba 200 $ por adelantado. El iPhone 15 normal también estaba disponible gratis con determinados planes y un canje. El iPhone 15 Plus ofrecía hasta $800 de descuento con un canje elegible.

T-Mobile también ofrecía el iPhone 15 Pro gratis con un canje y un plan elegibles. Los clientes podían obtener hasta $650 de descuento en cualquier modelo de iPhone 15 con Magenta MAX, hasta $350 de descuento con Go5G en Magenta y hasta $200 de descuento con cualquier plan de T-Mobile. Había una oferta BOGO para el iPhone 15, y el iPhone 15 Plus ofrecía hasta 800 $ de descuento con un intercambio.

AT&T también tenía atractivas ofertas para el iPhone 15. El iPhone 15 normal estaba disponible gratis con un plan elegible y un canje. El iPhone 15 Pro también se ofrecía gratis con un canje y un plan. El iPhone 15 tenía un descuento de hasta 800 $ con un plan y un canje de iPhone 11 o posterior.

Los posibles precios del iPhone 16. (X @theapplehub)

¿Qué trae de nuevo el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro?

La gama de iPhone 16 de Apple incluye cuatro modelos: el iPhone 16 estándar, el iPhone 16 Pro de gama alta y sus variantes Plus y Pro Max de mayor tamaño. Los modelos Pro tendrán pantallas más grandes y biseles más finos, mientras que los modelos estándar y Plus mantendrán las dimensiones de sus predecesores. Un nuevo botón de captura simplificará la grabación de vídeo, la toma de fotos y el zoom en toda la gama.

Las mejoras en la cámara se concentran en la gama iPhone 16 Pro, con nuevas cámaras ultrapanorámicas de 48 MP y un potente teleobjetivo 5X. Los modelos estándar recibirán un diseño de cámara vertical para compatibilidad de vídeo espacial con los auriculares Vision Pro de Apple. Bajo el capó, los modelos iPhone 16 Pro contarán con el avanzado chip A18 Pro, mientras que los modelos estándar utilizarán el A18 Bionic normal. Ambos chips se fabricarán con tecnología de 3nm.

¿Me conviene sí o no comprar el iPhone 16 y el iPhone Pro?

Si hace años que no actualizas tu iPhone, puede que merezca la pena esperar al iPhone 16. El significativo salto generacional desde la serie iPhone 12 podría ofrecer mejoras sustanciales, lo que lo convierte en una inversión que merece la pena. Sin embargo, si has comprado recientemente un iPhone 13 o más reciente, la actualización podría no ser tan convincente, especialmente teniendo en cuenta las posibles similitudes entre los modelos. En última instancia, la decisión depende de tus preferencias personales y de lo mucho que valores tener lo último en tecnología.