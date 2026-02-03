¡Atención, seguidores de las comedias románticas! Amazon Prime Video suma a su catálogo “La meta es el amor” (en inglés: “Relationship Goals”), la película dirigida por Linda Mendoza que reúne a Kelly Rowland y Cliff “Method Man” Smith como protagonistas. Así, esta producción basada en el bestseller homónimo del pastor Michael Todd explora un relato sobre exparejas, ambición profesional y segundas oportunidades. ¿Quieres saber exactamente de qué trata? Pues, te invitamos a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta se inspira en “Relationship Goals: How to Win at Dating, Marriage, and Sex”, libro de Michael Todd que se convirtió en un fenómeno editorial gracias a su enfoque sobre relaciones saludables desde una perspectiva de fe.

De esta manera, la ficción se presenta como la alternativa perfecta para quienes buscan una comedia ligera con un trasfondo emocional y un mensaje poderoso sobre los vínculos sentimentales.

LA TRAMA DE “LA META ES EL AMOR”

“La meta es el amor” narra la historia de Leah Caldwell (Kelly Rowland), una productora de televisión que está a punto de convertirse en la primera mujer en dirigir el programa matutino más importante de Nueva York.

Sin embargo, su camino se complica cuando su exnovio Jarrett Roy (Method Man) aparece como competidor para el mismo puesto.

En estas circunstancias, ambos personajes se ven obligados a trabajar juntos en un especial de San Valentín basado en un libro sobre relaciones exitosas a través de la fe.

Eventualmente, la química entre ambos protagonistas revive mientras navegan entre su rivalidad profesional y los sentimientos del pasado.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA META ES EL AMOR”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA META ES EL AMOR”

Además de Kelly Rowland y Method Man como protagonistas, el elenco de “La meta es el amor” incluye a:

Robin Thede

Annie Gonzalez

Dennis Haysbert

Matt Walsh

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA META ES EL AMOR”?

“La meta es el amor” se estrena de manera exclusiva en Amazon Prime Video el miércoles 4 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

¿QUIÉNES ESTÁN EN EL DETRÁS DE CÁMARAS DE “LA META ES EL AMOR”?

La dirección de “La meta es el amor” está a cargo de Linda Mendoza, reconocida cineasta de ascendencia mexicana con amplia trayectoria en comedia televisiva (incluyendo series como “Brooklyn Nine-Nine”, “The Good Place” y “Yo nunca”).

El guion, por su parte, fue escrito por Laura Lekkos, con versiones previas de Michael Elliot y Cory Tynan.

Finalmente, la producción corrió a cargo de DeVon Franklin, mientras que Kelly Rowland y Bart Lipton fungieron como productores ejecutivos.

El póster de "La meta es el amor", película dirigida por Linda Mendoza que explora géneros como el romance y la comedia a lo largo de su trama (Foto: Amazon MGM Studios / Franklin Entertainment)