Desde que aterrizó en Netflix, “Nadie nos vio partir” se convirtió en un éxito rotundo; y cómo no serlo si se basa en la historia real de la propia autora del libro homónimo Tamara Trotter. Debido a que su obra fue llevada a la pantalla por Lucía Puenzo, te damos a conocer la otra producción desgarradora de esta directora que fue llevada a la pantalla y se puede ver en Amazon Prime Video. Nos referimos a “La caída”. A continuación, todo lo que debes saber sobre este filme de 2022.

“LA CAÍDA”, UNA HISTORIA DESGARRADORA

“La caída” es la película que también dirigió la directora argentina Lucía Puenzo, la cual se estrenó el 26 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video. También se inspira en hechos reales que sacudieron el mundo del deporte, toda vez que presenta casos sobre abuso sexual.

En "La caída", Mariel es interpretada por la actriz mexicana Karla Souza (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “LA CAÍDA”

“Mariel es una clavadista veterana en su última oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando una terrible verdad sale a la superficie, ella se ve obligada a enfrentarse con su propio pasado y preguntarse ¿Ganar sigue siendo el último sueño?”, se lee en la descripción oficial.

La historia se sitúa en el año 2004, a poco de realizarse los Juegos Olímpicos de Atenas, donde Muriel tiene su última oportunidad para ganar una medalla. Pero todo se complica cuando al equipo de clavadistas en México entra una joven deportista y se revela un caso de abuso sexual, que no pasa por desapercibido en los medios de comunicación.

Debido a que varios miembros del equipo están concentrados en lograr sus objetivos en el evento deportivo, no saben qué hacer: si conocer la verdad o dejarlo pasar para no distraerse.

Afiche de "La caída" (Foto: Amazon Prime Video)

¿SE BASA EN UN CASO ESPECÍFICO?

A pesar de que se menciona que “La caída” se basa en hechos reales, a lo largo de la trama no se especifica de quién se está hablando exactamente, toda vez que no se hace alusión a una sola persona, sino de manera general se trata de mostrar los casos de jóvenes deportistas que fueron víctimas de abuso sexual.

La misma protagonista y productora, Karla Souza, contó que se comunicaron con diversos clavadistas profesionales, quienes le contaron los abusos que han sufrido en ese deporte.

EL ELENCO

Karla Souza como Mariel

Hernán Mendoza como Braulio

Dèja Ebergenyi como Nadia

Fernanda Borches como Irene

Claudia Lobo como Carmen

Enrique Singer como Gerardo

Mabel Cadena como Analía

Christian Vázquez como Carlos

María Renée Prudencio como Dr. Pezet

Francisco Pinochet Aubele como Locutor Griego

Ari Brickman como Cuarenton

Asesora Clavados como Azul

Kike Coria como Fernando

Axel Santiago Cruz como Clavadista

Viviana del Ángel como Alejandra

Santiago Emiliano como Jaime

Serafín Esquivel como Traumatólogo

Gizeht Galatea como Clavadista