“Cuatro manos, dos sonatas” (“Four Hands, Two Sonatas” en inglés y “Pohaenjeu” en su idioma original) sigue a dos jóvenes pianistas cuyas vidas se entrelazan profundamente a través de su pasión compartida por la música. Aunque estudian en la misma escuela de arte, provienen de realidades diferentes y tuvieron infancias muy distintas. No obstante, formarán un vínculo muy especial. ¿Cuándo se estrenará la serie coreana de Netflix?

Este drama musical dirigido por Park Hyun-seok a partir del guion de Shin Yi-won navega por las turbulentas aguas de la amistad, la rivalidad y el crecimiento personal. No solo explora cómo dos pianistas brillantes de mundos opuestos compiten ferozmente, también se centra en la carga psicológica y la ansiedad que sufren los protagonistas.

“Cuatro manos, dos sonatas”, protagonizada por Song Kang, Lee Jun Young (Jun) y Jang Gyu-ri, se emitirá en TVN a partir del 29 de agosto de 2026 en el horario de sábados y domingos a las 21:10 (Hora local coreana). También estará disponible en Netflix.

Lee Jun Young (Jun) como Choi Jeong-yo y Song Kang como Kang Bi-o en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

SINOPSIS DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Four Hands, Two Sonatas”, “cuando dos pianistas jóvenes de orígenes totalmente disímiles se conocen en una escuela de música de élite, sus vidas se entremezclan como armónicas melodías.”

Por lo visto en el tráiler, Kang Pi-o está obsesionado con alcanzar la perfección mientras lidia con la presión y ansiedad por ser reconocido por su abuelo. En tanto, Choi Jeong-yo simplemente disfruta de tocar el piano y tiene talento natural. No obstante, su rivalidad cambia las reglas del juego.

¿CÓMO VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

“Cuatro manos, dos sonatas” se estrenará el sábado 29 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”

REPARTO DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

Song Kang como Kang Bi-o

Lee Jun Young (Jun) como Choi Jeong-yo

Jang Gyu-ri como Hong Jae-in

Yoon Se-ah como Kang Ji-hye

Jung Jin-young como Kang Seung-woon

Sung No-jin como Choi Gi-taek

Kim Min como el director Kim

Kim Hye-hwa como Han Hyeon-jeong

Kim Joo-hun como Do Hyeon-soo

Seo Jae-hee como Yun Seon-joo

Lee Sang-jun como Yun Han-rim

Yoo Tae-joo como Jang Seok-hwan

Lee Myeong-ro como Hyeon-cheol

Jang Gyu-ri es la encargada de interpretar a Hong Jae-in, una estudiante de viola con un oido absoluto, en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”?

La primera temporada de “Four Hands, Two Sonatas”, producida por las compañías Studio Dragon, Studio N y Namoo Actors, tiene doce episodios.