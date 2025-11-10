La temporada 2 de “Hazbin Hotel” continúa intensificándose con cada nuevo capítulo. Así, los fanáticos ya esperan con ansias los episodios 5 y 6, con los que nos acercamos al final de la segunda entrega de la serie animada. En ese sentido, ¿te gustaría ver estos capítulos online? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te presenta la fecha, la hora y el link para disfrutarlos en Amazon Prime Video.

Vale precisar que la producción continúa explorando la historia de Charlie Morningstar, además de mostrarnos las consecuencias del enfrentamiento entre las legiones del Cielo y el Infierno.

De esta manera, la serie de Amazon Prime Video introduce nuevos huéspedes y amenazas... mientras Vox intensifica su deseo de consolidar su poder.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hazbin Hotel” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS 5 Y 6 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

Los episodios 5 y 6 de la segunda entrega del show televisivo se estrenan el miércoles 12 de noviembre del 2025 en Amazon Prime Video.

Cabe resaltar que ambos capítulos se lanzan simultáneamente, bajo los títulos "Silenciado" ("Silenced“) y ”Lluvia de gritos" (”Scream Rain“), siguiendo el patrón de doble estreno semanal que ha caracterizado esta temporada del espectáculo.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS 5 Y 6 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

A continuación, repasa la lista con el horario oficial de lanzamiento de los episodios 5 y 6 de la segunda temporada de “Hazbin Hotel”.

Horarios según país:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS 5 Y 6 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Hazbin Hotel” es una serie exclusiva de Amazon Prime Video y no está disponible en otras plataformas.

Por lo tanto, para disfrutar de sus capítulos, tan solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Accede a la producción a través del LINK OFICIAL.

EL CALENDARIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HAZBIN HOTEL”

Episodios 1 y 2: miércoles 29 de octubre del 2025 (YA DISPONIBLES)

miércoles 29 de octubre del 2025 Episodios 3 y 4: miércoles 5 de noviembre del 2025 (YA DISPONIBLES)

miércoles 5 de noviembre del 2025 Episodios 5 y 6: miércoles 12 de noviembre del 2025

miércoles 12 de noviembre del 2025 Episodios 7 y 8 (final): miércoles 19 de noviembre del 2025

Es importante recalcar que la temporada 2 concluirá el 19 de noviembre con su gran final, mientras que Amazon Prime Video ya le dio luz verde a las temporadas 3 y 4 de la ficción. Sí, parece que tendremos “Hazbin Hotel” para rato.

La segunda temporada de "Hazbin Hotel" equilibra drama emocional profundo con los momentos de humor tan característicos de la serie animada (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)