Tras el estreno de “Avatar: El Camino del Agua” quedaron en el aire muchas dudas, emociones intensas y una expectativa que no ha dejado de aumentar. Ahora, luego de múltiples retrasos, finalmente se ha confirmado la fecha de llegada de “Avatar: Fire and Ash”, una noticia que promete que toda la espera habrá valido la pena.

El proyecto ha sido una verdadera odisea tecnológica y creativa: escenas submarinas grabadas con captura de movimiento, el regreso de personajes emblemáticos como Jake Sully y Neytiri, y la introducción de un nuevo clan Na’vi que promete cambiarlo todo. Por ello, ahora te contaré cuándo se estrenará oficialmente esta esperada tercera entrega de la saga de ciencia ficción más ambiciosa de los últimos tiempos.

ESTRENO EN ESTADOS UNIDOS: LA GRAN CITA SERÁ EL 19 DE DICIEMBRE

La fecha clave es el 19 de diciembre de 2025, día en que “Avatar: Fire and Ash” llegará a las salas de cine de Estados Unidos, país que vuelve a ser el epicentro del lanzamiento global. Distribuida por 20th Century Studios y producida por Lightstorm Entertainment, la cinta viene respaldada por un equipo que no ha escatimado en calidad ni en visión a largo plazo.

Desde ya, plataformas como Fandango y los principales complejos de cines en EE.UU. han comenzado a prepararse para recibir una avalancha de público. Y no es para menos: “Avatar 3” promete ser una experiencia visual aún más intensa que sus predecesoras, y marcará un antes y un después en lo que conocemos del conflicto entre los humanos y los Na’vi.

LATINOAMÉRICA SE ADELANTA UN DÍA: 18 DE DICIEMBRE EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES

Una sorpresa para los seguidores hispanohablantes: en casi toda Sudamérica, la película se estrenará el 18 de diciembre de 2025, es decir, un día antes que en Estados Unidos. Esta estrategia ya la hemos visto con otras superproducciones y busca aprovechar el impulso de taquilla del fin de semana largo.

Los países confirmados con estreno para el 18 de diciembre son:

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Ecuador

Bolivia

MÉXICO Y ESPAÑA COMPARTEN FECHA CON ESTADOS UNIDOS

Tanto México como España recibirán “Avatar: Fire and Ash” el mismo día que Estados Unidos: 19 de diciembre de 2025. Esto tiene sentido si consideramos la magnitud del público y la importancia de estos mercados para el cine internacional.

En el caso de España, ya se sabe que varias cadenas como Cinesa y Yelmo están planeando funciones de preestreno con actividades especiales, mientras que, en México, la emoción se siente especialmente fuerte en redes sociales, donde el fandom ha seguido cada paso del rodaje.

EUROPA CENTRAL SE ADELANTA: FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA Y SUECIA LA VERÁN EL 17

En una jugada que ya se ha vuelto costumbre, algunos países europeos tendrán acceso dos días antes. Francia, Alemania, Noruega y Suecia podrán ver la película desde el 17 de diciembre.

En particular, Francia ha sido históricamente uno de los mercados más fieles a la visión de James Cameron. Recordemos que “Avatar” (2009) tuvo una de sus mejores recaudaciones allí. Lo mismo ocurre con Alemania, donde la saga tiene una base de fans activa que ya está organizando eventos de cosplay y visionado conjunto.

ITALIA Y REINO UNIDO EN LA MISMA LÍNEA QUE ESPAÑA: 19 DE DICIEMBRE

Para el público del Reino Unido e Italia, la cita también será el 19 de diciembre de 2025. Ambos países son clave para la taquilla europea, y el estreno en esta fecha permitirá una sincronización casi global para evitar spoilers y garantizar un lanzamiento mundial a gran escala.

