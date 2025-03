El final de la temporada 2 de “1923” se acerca. Resulta que la serie precuela de “Yellowstone” concluirá su segunda entrega con el capítulo “A Dream and a Memory”, por lo que hay mucha expectativa sobre su lanzamiento en Paramount Plus. En ese sentido, ¿sabes exactamente cuándo se estrena el episodio? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que la serie de Paramount fue creada por Taylor Sheridan y, cronológicamente, se sitúa después de “1883” y antes de “Yellowstone”.

De esta manera, sigue la suerte de la familia Dutton durante una época de diversas penurias, como la expansión hacia el Oeste, la prohibición y la Gran Depresión, que comenzó una década antes en Montana.

A continuación, mira el tráiler de la ficción:

¿CUÁNTOS CAPÍTULO TIENE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

Si bien los fans de la producción podrían haber esperado que la season 2 conste de 8 capítulos, tal como la primera entrega, debes saber que la temporada 2 de “1923” solo tiene 7 episodios.

Así se confirmó en la página web de Paramount: “La serie se estrenó el 18 de diciembre de 2022. La primera temporada consta de ocho episodios. La segunda temporada tendrá siete episodios”.

Por lo tanto, los últimos capítulos de la temporada son:

02x06 de “1923”: “The Mountain Teeth of Monsters” - Estreno: domingo 30 de marzo del 2025

- Estreno: domingo 30 de marzo del 2025 02x07 de “1923”: “A Dream and a Memory”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

El séptimo episodio de la segunda entrega de “1923” se estrenará el domingo 6 de abril del 2025. Al igual que el resto de la serie, este cuenta con un guion de Taylor Sheridan.

Esta es la descripción del capítulo: “Jacob y su equipo esperan ansiosos el regreso de Spencer a la estación de tren. Teonna tiene un fatídico encuentro. Alexandra se enfrenta al frío”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

El episodio final de “1923” - Temporada 2 estará disponible a partir de las 12:00 a.m. (ET) a través de Paramount Plus.

Por lo tanto, su lanzamiento respeta el siguiente rango horario:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 10:00 p.m. del sábado 5 de abril

10:00 p.m. del sábado 5 de abril Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 11:00 p.m. del sábado 5 de abril

11:00 p.m. del sábado 5 de abril Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:00 a.m. del domingo 6 de abril

12:00 a.m. del domingo 6 de abril Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 1:00 a.m. del domingo 6 de abril

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

Para disfrutar del capítulo en Estados Unidos y Latinoamérica, debes acceder a Paramount Plus en el horario indicado. Recuerda contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Por otro lado, en España, se espera que el episodio llegue a la plataforma SkyShowtime el lunes 28 de abril del 2025.

El icónico actor Harrison Ford como Jacob Dutton en una escena de la serie wéstern "1923" (Foto: Paramount)