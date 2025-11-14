Tras separarse de “The Beatles”, John Lennon se mudó junto a Yoko Ono a un apartamento de Greenwich Village, en Nueva York, ciudad que impactó en las creencias y objetivos de ambos, llevándolos a involucrarse activamente en el activismo político. Fue así como ofrecieron un concierto benéfico en 1972, el cual se convirtió en la única y última presentación del artista, luego de separarse de la legendaria banda. Esto se muestra en el documental “One to One: John & Yoko” que ya llegó a la plataforma de streaming. A continuación, te cuento cómo verlo.

Vale mencionar que la película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, en agosto de 2024, y en abril de 2025 llegó a las salas de cine en Reino Unido y Estados Unidos.

El músico británico John Lennon y su esposa Yoko Ono posan para los fotógrafos en Cannes el 17 de mayo de 1971, donde presentaron sus películas "Apotheosis" y "The Flu" en el 25.º Festival Internacional de Cine (Foto: Raph Gatti / AFP)

FECHA Y CÓMO VER “ONE TO ONE: JOHN & YOKO”

El documental “One to One: John & Yoko” aterrizó en HBO Max el 14 de noviembre de 2025; por tanto, para disfrutarlo debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cuando tengas acceso a HBO Max, sigue los siguientes pasos para encontrar la película:

Ingresa a la plataforma HBO Max e inicia sesión con tu cuenta.

Escribe en la barra de búsqueda el título exacto: One to One: John & Yoko﻿.​

Asimismo, puedes probar con variantes como John & Yoko o solamente John Lennon﻿.

Si no aparece, revisa que tu región cuente con el estreno, ya que la disponibilidad puede variar según el país.

John Lennon y su esposa Yoko Ono visitan Les Puces, el famoso mercado de pulgas de París, el 23 de marzo de 1969 en Saint-Ouen, cerca de París (Foto: Mychele Daniau / AFP)

SINOPSIS DE “ONE TO ONE: JOHN & YOKO”

“One to One: John & Yoko” es un documental centrado en la vida de la pareja en Nueva York a principios de los años 70, incluyendo el famoso concierto benéfico en el Madison Square Garden.

Para ello, se recogen imágenes y audio del concierto benéfico “One to One”, que se hizo el 30 de agosto de 1972 en beneficio de los niños de la institución Willowbrook en Staten Island. Hay que recordar que esta presentación benéfica fue la única actuación completa de Lennon tras separarse de The Beatles en 1970.

Asimismo, vemos la trayectoria de su estancia de 18 meses en un apartamento de Greenwich Village entre 1971 y 1973.

John Lennon y su esposa Yoko Ono reciben a periodistas el 25 de marzo de 1969 en la habitación del hotel Hilton de Ámsterdam, durante su luna de miel en Europa (Foto: AFP/ANP)

TRÁILER DE “ONE TO ONE: JOHN & YOKO”

De acuerdo con la breve descripción que le dio HBO Max se lee: “One to One: John & Yoko acompaña a John Lennon y Yoko Ono en este emotivo documental que explora la vida de la pareja en la agitada Nueva York de los años 70”.