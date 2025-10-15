La secuela del fenómeno de la productora Blumhouse ya tiene calendario confirmado. “Black Phone 2” llega con Ethan Hawke de vuelta como “El Raptor” y con nuevas víctimas, escenarios helados y un misterio familiar que vuelve a encender el teléfono. Aquí te contamos cuándo se estrena en tu país y las claves creativas detrás del proyecto.

La primera entrega, “El Teléfono Negro” (2022), se ganó los elogios de la crítica y superó los US$160 millones a nivel mundial, un resultado que abrió la puerta a esta continuación con el mismo equipo creativo: Scott Derrickson en la dirección y guion junto a C. Robert Cargill, sobre personajes de Joe Hill, bajo la producción de Jason Blum.

SINOPSIS DE “BLACK PHONE 2”

“Teléfono Negro 2” continúa la aterradora historia del éxito de taquilla que cautivó al público mundial. Años después de escapar, Finn intenta rehacer su vida mientras Gwen comienza a recibir llamadas en sueños a través del teléfono negro. Las visiones los llevan a un campamento invernal, Alpine Lake, donde emerge un vínculo oculto entre “El Raptor” y su familia, y la amenaza se vuelve más poderosa desde el más allá.

La segunda entrega llega después de 3 años de “El Teléfono Negro” (2022), que superó los US$160 millones a nivel mundial (Foto: Blumhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “BLACK PHONE 2” POR PAÍS

Estados Unidos : 17 de octubre de 2025.

: 17 de octubre de 2025. México : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. Perú : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. Argentina : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. Chile : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. Colombia : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. Brasil : 16 de octubre de 2025.

: 16 de octubre de 2025. España: 24 de octubre de 2025.

Conoce las fechas de estreno de "Black Phone 2" por país (Foto: Blumhouse)

REPARTO DE “BLACK PHONE 2”

A continuación, conoce el reparto principal de la película de terror: