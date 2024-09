Después de más de tres décadas de espera, “Beetlejuice 2″ finalmente llega a la pantalla grande, incluso en formato IMAX, trayendo de vuelta al fantasmagórico personaje que conquistó al público en 1988. Dirigida nuevamente por Tim Burton, esta secuela sigue el estilo gótico y humor irreverente que caracterizó a la película original. Con el auge de las películas de superhéroes como las de Marvel y DC, una pregunta que no puede faltar es si esta cinta incluye alguna escena post-créditos. Pero no te preocupes, que aquí te lo contamos.

Programada para estrenarse el 5 de septiembre en Latinoamérica y un día después en Estados Unidos, “Beetlejuice 2″ nos sitúa 36 años después de los eventos de la primera película. Los Deetz, una vez más, son el centro de la historia, pero esta vez es Astrid, la hija adolescente de Lydia, quien desencadena el caos cuando encuentra la misteriosa maqueta en el ático. Al hacerlo, sin querer abre un portal al más allá, trayendo de regreso a Betelgeuse, quien no pierde tiempo en provocar nuevas situaciones sobrenaturales y divertidas.

Antes de seguir con más detalles, te dejamos el tráiler de “Beetlejuice Beetlejuice” para que te prepares para este regreso que mezcla lo macabro y lo cómico.

¿”BEETLEJUICE 2″ TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

No, “Beetlejuice 2″ no incluye una escena post-créditos. Una vez que la pantalla se oscurece, se despide el molesto poltergeist sin material adicional, igual que en la película original.

Así que no tienes que quedarte en la sala esperando una sorpresa que nunca llegará. A menos, claro, que disfrutes de leer los créditos o quieras escuchar las canciones que acompañan los momentos finales de esta segunda aventura en pantalla grande.

Beetlejuice vuelve a ser invocado en la secuela de la película, presentando muchas aventuras para Lydia y su hija (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿POR QUÉ “BEETLEJUICE 2″ NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

“Beetlejuice 2″ no tiene escena post-créditos, porque Tim Burton quiso mantener la misma esencia que en la película original de 1988, cuando este tipo de escenas eran mucho más raras. Además, el director ha querido que tanto la estética como la narrativa de la secuela evoquen la nostalgia de esa época, pese a los 36 años que han pasado desde el estreno original.

Burton y Michael Keaton, quien retoma el papel de Betelgeuse, también han sido firmes en que el icónico poltergeist no reflejaría las actitudes modernas. “A Michael y a mí nos encanta el hecho de que [Betelgeuse] fuera políticamente incorrecto entonces, y lo sea ahora [risas]”, explicó Burton en una entrevista con Collider en agosto de 2024. “Me río porque alguien le preguntó el otro día: ‘Michael, ¿cómo evoluciona el personaje de Betelgeuse?’ Y nos echamos a reír porque no evoluciona, ¡ese es el objetivo!”.

Con esto en mente, la película no necesitaba una escena extra, pues su encanto reside en la autenticidad del personaje y su espíritu irreverente que no ha cambiado, y esa continuidad es parte de su magia.