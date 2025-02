“Beast Games” terminó el 13 de febrero de 2025 y uno de los seis finalistas se llevó el gran premio de 5 millones de dólares, que gracias a la moneda que lanzó Gage se convirtió en US$10 millones. Pero los fans del reality show de Amazon Prime Video quieren más episodios llenos de emoción, traición, estrategias y engaños. MrBeast, ¿volverá con una segunda temporada?

Después de que se duplicara el premio, Courtney (Jugadora 454), Twana (Jugadora 830), Jeff (Jugador 831), Emma (Jugadora 937), Yesi (Jugadora 947) y Gage Gallagher (Jugador 974) se prepararon para la parte final de la competencia conducida por Jimmy Donaldson, el youtuber que es mundialmente conocido como MrBeast.

En el último episodio de “Beast Games“, una prueba determinó a los tres finalistas y la votación de los últimos cincuenta participantes debía reducir el número a dos. No obstante, cuando se ofreció una gran cantidad de dinero surgió un voluntario. Tras una prueba de azar y astucia, MrBeast coronó al ganador.

Jeffrey "Jeff" Randall Allen, el jugador 831, era uno de los finalistas del reality show "Beast Games" ¿Logró ganar? (Foto: Amazon MGM Studios)

“BEAST GAMES”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del popular reality show. Sin embargo, debido al éxito del programa y el respaldo de la audiencia es probable que apuesten por una nueva temporada con incluso más premios que la anterior.

Durante una entrevista con The Colin and Samir Show, MrBeast habló sobre la posibilidad de una segunda entrega. “Me dijeron que no hablara sobre [las posibles temporadas futuras del programa], pero lo que pasa es que me encantó lo que hicimos con ‘Beast Games’”

No obstante, señaló que de confirmarse más temporadas del programa concurso definitivamente volvería a trabajar con Amazon Prime Video. “Lo estoy haciendo. Me encantó trabajar con Prime Video, así que estoy seguro de que lo haremos con ellos”.

Antes del estreno de la primera temporada, Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, indicó: “MrBeast ha captado la atención y la imaginación de fans de todas las edades, de todos los ámbitos sociales y de todo el mundo. Estamos entusiasmados de trabajar con Jimmy y su talentoso equipo para llevar sus brillantes y ambiciosos conceptos a Beast Games para que nuestros clientes de todo el mundo los puedan experimentar”, así que es probable que den luz verde a una temporada 2.

Por lo pronto solo queda esperar, el comunicado oficial de Amazon Prime Video o una confirmación de MrBeast.

MrBeast no descarta la posibilidad de volver con una segunda temporada de "Beast Games" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “BEAST GAMES”?

“Beast Games” terminó el 13 de febrero de 2025, así que los diez episodios están disponibles en Amazon Prime Video. Para ver el reality de competencia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.