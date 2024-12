El famoso piloto Ayrton Senna murió en un trágico accidente durante el Gran Premio de San Marino de 1994. El Williams que conducía el icono del automovilismo sufrió un brutal impacto contra un muro de concreto a gran velocidad en la curva de Tamburello durante la carrera en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. El golpe le provocó heridas fatales. Pero ¿cuáles fueron las causas detrás del accidente mortal?

Después del accidente de Rubens Barrichello, quien tuvo suerte de salir con vida, y la muerte del piloto Roland Ratzenberger, Senna tenía dudas sobre su última carrera debido a que las condiciones no eran las adecuadas. No obstante, siguió adelante y encontró su fatal destino.

Treinta años después de la muerte de Senna, el tres veces campeón del mundo, no se tienen claras las causas del accidente. Si bien surgieron algunas teorías, ninguna fue confirmada. ¿Fue un error del piloto? ¿Las modificaciones que le hicieron al Williams de Ayrton fueron las responsables? ¿Por qué tardaron un mes en entregar las cajas negras?

Ayrton Senna acomodando su retrovisor antes del inicio del Gran Premio de San Marino (Foto: Jean-Loup Gautreau / AFP)

LAS POSIBLES CAUSAS DETRÁS DEL ACCIDENTE MORTAL DE SENNA

Rotura de la barra de dirección

Debido a una modificación en la barra de dirección y a su rotura, acusaron de homicidio a Sir Frank Williams, Sir Patrick Head y Adrian Newey. No obstante, el equipo Williams demostró que esa pieza no era la responsable y los tres hombres fueron absueltos.

Sin embargo, según The Sun, en 2003 los tribunales italianos reabrieron el caso y en 2007 determinaron que la barra de dirección sí era responsable. “Independientemente de si esa columna de dirección causó el accidente o no, no se puede escapar del hecho de que fue una mala pieza de diseño que nunca debería haberse permitido que estuviera en el automóvil”, admitió Newey en su autobiografía de 2017.

Restos de otro accidente

También se especula que un desecho en la pista podría haber comprometido la estabilidad del coche. Durante la carrera, se produjo un accidente previo que dejó restos de vehículos. Aunque se encargaron de recoger los escombros antes de reiniciar la carrera, una fotografía de la revista Autosport sugirió que el coche de Senna pasó por encima de una pieza.

Irregularidades de la pista

“Mi coche reacciona un poco nervioso en este tipo de superficie. Tiene que ver con la aerodinámica especial, pero también con una dificultad en la suspensión”, explicó Senna, la leyenda del automovilismo, antes de la carrera en la pista en la que varios pilotos habían tenido problemas en la curva Tamburello.

Tres altos funcionarios vinculados a la pista, Federico Bendinelli, Giorgio Poggi y Roland Bruynseraede, fueron acusados de homicidio, pero un juez los declaró inocentes en 1997.

En su momento, también se habló de un error en el controlador y se especuló sobre la razón por la que el equipo de Williams tardó más de un mes en entregar las cajas negras a los investigadores del accidente y cuando lo hizo estaban demasiado dañadas para proporcionar la información relevante.