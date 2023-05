Actualmente, Netflix, HBO Max y Prime Video son algunas de las plataformas de streaming más populares. Sin embargo, Apple TV+ se está abriendo paso poco a poco con series que pasan desapercibido, pero que son una joyita. Por ello, hemos realizado una selección de los títulos que no te puedes perder.

Mientras que sus competidores tiene grandes estrenos de conocidas franquicias como “The Witcher”, “House of the Dragon” y “El señor de los anillos: los anillos de poder”; Apple TV+ ha ido lanzando programas que han tenido mucho éxito con el público y la crítica.

Si estabas pensando contratar este servicio de streaming o acabas de hacerlo y no estás seguro qué ver, aquí les dejamos nuestras recomendaciones, las cuales incluyen géneros como dramas, comedias, ciencia ficción, entre otras.

En "Drop of God", Camille Lèger e Issei Tomine se enfrentan en una competencia de vinos (Foto: Apple TV+)

CONOCE LAS MEJORES SERIES DE APPLE TV+

10. “Silo” (2023-presente)

“Silo” todavía se encuentra en emisión, pero la realidad distópica de la serie ha logrado cautivar al público. Si el título les resulta familiar es porque se basa en los libros homónimos escritos por Hugh Howey. En el programa, la humanidad vive en una comunidad subterránea llamada Silo. Sin embargo, el lugar tiene estrictas regulaciones y está lleno de secretos. A partir de la muerte del comisario del asentamiento, empezará a descubrirse la verdad.

9. “Shining Girls” (2022 - presente)

“Shining Girls” es una serie de suspenso que sigue a Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), una archivista de Chicago Sun Times que sufrió un brutal ataque años atrás y el perpetrador nunca fue encontrado. Después de que la justicia le fallara, se pone a investigar y encuentra un homicidio que podría estar conectado a su caso y a varios más, lo que significa que se trata de un asesino en serie.

8. “Black Bird” (2022)

“Black Bird” es una serie de crimen basada en la novela autobiográfica “In With The Devil”. La historia sigue a James “Jimmy” Keene (Taron Egerton), quien es acusado de tráfico de drogas. Su vida está a punto de arruinarse, pero le dan la opción de disminuir su pena si se hace amigo del asesino serial Larry Hall (Paul Walter Hauser) para descubrir los secretos que oculta.

7. “The Afterparty” (2022-presente)

“The Afterparty” es una comedia que se entremezcla con los misterios de asesinato. La primera temporada empieza con un reencuentro de compañeros de la escuela que termina en tragedia. La detective Danner (Tiffany Haddish) estará a cargo de encontrar al asesino. A lo largo de cada episodio, los hechos se verán desde la perspectiva de cada sospechoso.

6. “The Morning Show” (2019 - presente)

Como periodista, “The Morning Show” toca fibra particularmente, pues se sitúa en los estudios de un conocido canal de televisión. La serie protagonizada por Jennifer Aniston y Steve Carrell parte del despido de Mitch Kessler, un amado conductor de un programa matutino por un escándalo de acoso sexual en el trabajo. El hecho revela una serie de abusos que han sido cubiertos en diferentes niveles de la emisora, todo mientras los productores y Alex Levy intentan mantener el show a flote.

5. “Servant” (2019 - 2023)

“Servant” es un thriller psicológico dirigido por el reconocido M. Night Shyamalan. Después de la muerte de su hijo de trece semanas y el brote psicótico de Dorothy, la pareja se somete a una terapia usando un muñeco renacido. La mujer piensa que de verdad se trata de su bebé, por lo que contrata a una niñera, Leanne Grayson para cuidarlo, mientras que todo se torna aún más extraño.

4. “Pachinko” (2022 - presente)

Y como no me gusta recomendar solo producciones en inglés, les presento “Pachinko”, la serie basada en la novela de la escritora surcoreana, Min Jin Lee.

La historia se cuenta en dos líneas temporales. La primera ubicada en los años 1910 en Busan, cuando la ciudad estaba ocupada por los japoneses. La segunda, en Estados Unidos de 1989. Lo que comienza como un amor prohibido se convierte en un viaje internacional y a través del tiempo, acerca de la guerra, el romance, la pérdida y los ajustes de cuentas. Lágrimas aseguradas.

3. “Severance” (2022 - presente)

“Severance” es un thriller psicológico que sigue a Mark (Adam Scott), un oficinista de Lumon Industries que se da cuenta que algo extraño está pasando. En secreto, la empresa había realizado un procedimiento médico llamado “Indemnización” (“Severance” en inglés) que consiste en separar las conciencia de sus trabajadores de su vida laboral y personal, ocasionando personalidades diferentes en cada uno sin que lo sepan.

2. “Drop of God”

Si les digo que todos los episodios de “Drop of God” son buenos, no es una exageración. Desde el principio, la serie basada en el manga de Tadashi Agi, te introduce en el fascinante mundo del vino. Incluso si no sabes nada sobre uvas, terroirs o bodegas, terminarás cada capítulo con ganas de abrir una botella.

La historia empieza con la muerte de Alexandre Lèger, un reconocido enólogo y autor de una famosa guía de vinos. Su hija Camille, con quien no había tenido contacto desde hace años, viaja a Tokio para la lectura de su testamento solo para descubrir que debe competir con un alumno de su padre para obtener la millonaria herencia. Conforme realicen cada prueba, la verdad del pasado de Lèger y sus relaciones con cada uno se irán esclareciendo.

1. “Ted Lasso” (2020-presente)

“Ted Lasso” es una de las series más populares y con buen motivo, considerando que ha recibido incontables premios televisivos como Emmys y Globos de Oro.

La comedia sigue al personaje de Jason Sudeikis, un entrenador de fútbol americano que es contratado para dirigir a un equipo de la Premier League en Inglaterra, pese a no tener experiencia en ese deporte. Inicialmente, la dueña lo hace para que el club fracase, a modo de venganza, pero la carismática personalidad de Lasso hace que se convierta en un reto personal.