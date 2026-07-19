La selección argentina afrontará este domingo el último desafío de su defensa del título mundial cuando enfrente a España en la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) y definirá al nuevo campeón entre el vigente monarca del mundo y el actual campeón de Europa, en un duelo que promete ocupar un lugar destacado en la historia del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó una nueva final tras superar un exigente recorrido frente a Egipto, Suiza e Inglaterra, mientras que España confirmó su candidatura eliminando sucesivamente a Portugal, Bélgica y Francia. La Albiceleste buscará conservar la corona conquistada en Catar 2022, en lo que además podría representar la última aparición de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro de manera gratuita mediante TV Pública (Canal 7), que ofrecerá la cobertura completa de la final en señal abierta para todo el país. Asimismo, la transmisión estará disponible en distintas plataformas digitales para quienes prefieran seguir el partido desde teléfonos móviles, computadoras, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

TV Pública transmitirá EN VIVO y sin costo la final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Argentina y España. La cobertura incluirá una programación especial desde el MetLife Stadium, la previa con todos los detalles de la definición, el relato completo del encuentro y el análisis posterior con las reacciones de los protagonistas.

La señal podrá verse tanto por televisión abierta como a través de los principales operadores de televisión por suscripción de Argentina.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. España

Canal 7 de VHF

de VHF Canal 7 HD de Movistar TV

de Movistar TV Canal 8 HD de Telecentro

de Telecentro Canal 12 SD de Antina

de Antina Canal 11 SD de Claro TV

de Claro TV Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

de Cablevisión Flow Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

de DirecTV Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

de Supercanal Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

de Dibox Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

La transmisión de la final también podrá seguirse gratuitamente mediante la Televisión Digital Abierta (TDA) y la red de repetidoras y canales provinciales que distribuyen la programación de TV Pública en todo el país.

Canales de TV Pública por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires Bahía Blanca Canal 9 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Trenque Lauquen Canal 12 Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca TV Pública Catamarca Chaco Resistencia Chaco TV Chubut Rawson Canal 7 Chubut Puerto Madryn / Trelew Canal 12 Córdoba Córdoba Capital Canal 10 Córdoba Córdoba Capital Canal 12 Corrientes Corrientes 13 Max Televisión Entre Ríos Paraná Canal 11 Formosa Formosa Canal 3 (Lapacho TV) Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 30 La Pampa Santa Rosa TVPP Canal 3 La Rioja La Rioja Canal 9 La Rioja La Rioja Canal 13 Mendoza Mendoza Canal 7 (Acequia) Mendoza Mendoza Canal 9 (Televida) Misiones Posadas Canal 12 Neuquén Neuquén Canal 7 Río Negro General Roca Canal 10 Río Negro Bariloche Canal 6 Salta Salta Canal 11 (El Once) San Juan San Juan Canal 8 San Juan San Juan Canal 13 San Luis San Luis Canal 13 Santa Cruz Río Gallegos Canal 9 Santa Cruz Río Gallegos LU85 TV Santa Fe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Canal 13 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 Tierra del Fuego Ushuaia Canal 11 Tierra del Fuego Río Grande Canal 13 Tucumán San Miguel de Tucumán Canal 10 Tucumán San Miguel de Tucumán Canal 8 (El Ocho)

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir la final desde cualquier dispositivo con conexión a internet podrán acceder a la señal online de TV Pública y a distintas plataformas que ofrecerán la transmisión del encuentro entre Argentina y España.

Además del sitio oficial del canal, la cobertura estará disponible mediante servicios de televisión de paga y plataformas digitales que cuentan con los derechos para emitir el partido en vivo.

Plataformas para ver Argentina vs. España online

Sitio web oficial de TV Pública

Canal oficial de TV Pública en YouTube

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

Mi Telefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas plataformas son compatibles con teléfonos Android, iPhone, iPad, tablets, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick y computadoras con Windows y Mac.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. España?

Los argentinos que residen en Estados Unidos podrán acceder a la programación digital de TV Pública mediante un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión en vivo de la final.

¿Quién relata los partidos del Mundial 2026 en TV Pública?

La cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026 en TV Pública cuenta con los relatos de Gustavo Kuffner, acompañado por Sergio Goycochea y Martín Palermo en los comentarios. El equipo periodístico realizará una programación especial para la final con la previa, el desarrollo completo del encuentro y el análisis posterior desde el MetLife Stadium.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Además de TV Pública, quienes se encuentren fuera del país pueden acceder a otras señales argentinas utilizando una VPN configurada con servidores en Argentina.

Canales disponibles

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Una final con dos campeones frente a frente

Argentina y España disputarán una de las finales más atractivas de los últimos años. La Albiceleste buscará defender el título conquistado en Catar 2022, mientras que La Roja intentará volver a levantar la Copa del Mundo dieciséis años después de su consagración en Sudáfrica 2010.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar a Egipto, Suiza e Inglaterra en las rondas eliminatorias, mientras que el equipo de Luis de la Fuente alcanzó la definición tras dejar en el camino a Portugal, Bélgica y Francia. El ganador levantará el trofeo más importante del fútbol mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Partido Argentina vs. España Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey Competición Final de la Copa Mundial FIFA 2026 Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina Streaming Online Cont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium

Análisis de Noé Yactayo

“Las finales rara vez responden a la lógica con la que se explican los torneos. Todo lo construido durante un mes puede quedar condicionado por un instante de inspiración o por un pequeño error. Argentina y España llegan después de recorrer caminos distintos, pero con una virtud compartida: ambas han demostrado saber competir cuando la presión alcanza su punto más alto.”

“La selección argentina vuelve a presentarse en el partido más importante del campeonato con una base que conoce perfectamente este tipo de escenarios. Lionel Scaloni ha mantenido la identidad competitiva que convirtió a la Albiceleste en campeona del mundo, combinando la experiencia de Lionel Messi con la consolidación de futbolistas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Cristian Romero. Esa continuidad ha permitido que el equipo responda incluso en los encuentros de mayor exigencia.”

“España representa uno de los proyectos más sólidos del fútbol europeo. El trabajo de Luis de la Fuente ha conseguido reunir una generación que mezcla el liderazgo de Rodri con el talento creativo de Pedri y el desequilibrio permanente de Lamine Yamal. A diferencia de otras selecciones, La Roja ha mostrado la capacidad de controlar los partidos desde la posesión sin renunciar a la intensidad cuando el rival obliga a cambiar el plan.”

“El MetLife Stadium será el escenario de una final que trasciende la disputa por el trofeo. Para Argentina puede significar la confirmación de una era histórica y el cierre mundialista de Lionel Messi con otra consagración. Para España representa la posibilidad de recuperar el título que conquistó en 2010 y consolidar una nueva generación llamada a dominar el fútbol internacional. Cuando dos campeones se encuentran en una final, el margen suele reducirse a los detalles, y esa es precisamente la clase de partidos que terminan formando parte de la memoria del Mundial.”

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).