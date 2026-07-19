Todo listo para conocer a la selección que se alzará como campeona del mundo. Este domingo 19 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. España EN VIVO a través de la señal de Mi Telefe, que iniciará a partir de las 16:00 horas Buenos Aires y podrás seguir el minuto a minuto en señal abierta . El partido más importante del torneo tiene nuevamente a la Albiceleste como gran protagonista, por segunda edición consecutiva y en donde Lionel Messi puede coronarse bicampeón del mundo.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. España HOY por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 contará con cobertura en FOX y FS1 para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. España EN VIVO desde Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, New York, Estados Unidos

Metlife Stadium de New Jersey, New York, Estados Unidos Horario: 16:00 horas Buenos Aires

16:00 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).