El UFC 320 promete una noche histórica desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se disputará la esperada revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira por el cinturón del peso semipesado. El combate estelar tendrá lugar el sábado 4 de octubre, con transmisión oficial en diferentes canales de TV y plataformas online para México, Estados Unidos y el resto del mundo.
Este enfrentamiento se presenta como un capítulo decisivo tras el primer choque entre ambos, que dejó a los fanáticos con la sensación de que aún quedaban cuentas pendientes. Pereira, actual campeón, busca consolidar su legado, mientras Ankalaev quiere destronarlo en lo que podría convertirse en una de las peleas más importantes del año en las artes marciales mixtas.
La cartelera también trae otro duelo estelar: Merab Dvalishvili defenderá su título gallo ante Cory Sandhagen, en un combate que puede definir el rumbo inmediato de la división. Además, figuras como Jiri Prochazka, Khalil Rountree Jr., Josh Emmett y Abus Magomedov completan una noche repleta de acción.
Con múltiples peleas de alto nivel y una cobertura global, el UFC 320 será transmitido EN VIVO tanto por TV como por streaming. A continuación, te contamos los horarios, canales y la cartelera completa de este evento imperdible.
¿A qué hora es UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?
La cartelera de UFC 320 se llevará a cabo el sábado 4 de octubre con distintos horarios según la región:
|Etapa
|México (CDMX)
|USA (ET)
|Argentina (AR)
|España (ESP)
|Preliminares
|16:00
|18:00
|19:00
|00:00 (5 oct)
|Cartelera principal
|20:00
|22:00
|23:00
|04:00 (5 oct)
|Ankalaev vs Pereira 2
|22:20
|00:20
|01:20
|06:20 (5 oct)
¿Qué canal transmite UFC 320 EN VIVO?
La pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2 y toda la cartelera del UFC 320 se podrá ver en vivo en los siguientes canales y plataformas:
|País / Región
|Canales y plataformas
|México
|Fox Sports Premium (TV y streaming)
|Estados Unidos
|ESPN (evento completo, PPV)
|Argentina
|Fox Sports 2 (TV, preliminares), Disney+ (streaming)
|España
|Max (streaming)
|Resto de Sudamérica*
|Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)
*Excepto Chile y Brasil.
Cartelera completa del UFC 320
Cartelera principal
- Magomed Ankalaev vs Alex Pereira: Campeonato UFC del peso semipesado
- Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen: Campeonato UFC del peso gallo
- Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.: Peso semipesado
- Josh Emmett vs Youssef Zalal: Peso pluma
- Abus Magomedov vs Joe Pyfer: Peso medio
Preliminares
- Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: Peso medio
- Edmen Shahbazyan vs Andre Muñiz: Peso medio
- Chris Gutiérrez vs Farid Basharat: Peso gallo
- Daniel Santos vs Joosang Yoo: Peso pluma
Primeros preliminares
- Macy Chiasson vs Yana Santos: Peso gallo
- Patchy Mix vs Jakub Wiklacz: Peso gallo
- Punahele Soriano vs Nikolay Veretennikov: Peso welter
- Ramiz Brahimaj vs Austin Vanderford: Peso welter
- Veronica Hardy vs Brogan Walker: Peso mosca