El UFC 320 promete una noche histórica desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se disputará la esperada revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira por el cinturón del peso semipesado. El combate estelar tendrá lugar el sábado 4 de octubre, con transmisión oficial en diferentes canales de TV y plataformas online para México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Este enfrentamiento se presenta como un capítulo decisivo tras el primer choque entre ambos, que dejó a los fanáticos con la sensación de que aún quedaban cuentas pendientes. Pereira, actual campeón, busca consolidar su legado, mientras Ankalaev quiere destronarlo en lo que podría convertirse en una de las peleas más importantes del año en las artes marciales mixtas.

La cartelera también trae otro duelo estelar: Merab Dvalishvili defenderá su título gallo ante Cory Sandhagen, en un combate que puede definir el rumbo inmediato de la división. Además, figuras como Jiri Prochazka, Khalil Rountree Jr., Josh Emmett y Abus Magomedov completan una noche repleta de acción.

Con múltiples peleas de alto nivel y una cobertura global, el UFC 320 será transmitido EN VIVO tanto por TV como por streaming. A continuación, te contamos los horarios, canales y la cartelera completa de este evento imperdible.

Magomed Ankalaev y Alex Pereira se enfrentan en la revancha estelar de UFC 320 EN VIVO EN DIRECTO: conoce horario, TV, cartelera y dónde ver en USA y México. (Foto: Imagn Images)

¿A qué hora es UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?

La cartelera de UFC 320 se llevará a cabo el sábado 4 de octubre con distintos horarios según la región:

Etapa México (CDMX) USA (ET) Argentina (AR) España (ESP) Preliminares 16:00 18:00 19:00 00:00 (5 oct) Cartelera principal 20:00 22:00 23:00 04:00 (5 oct) Ankalaev vs Pereira 2 22:20 00:20 01:20 06:20 (5 oct)

¿Qué canal transmite UFC 320 EN VIVO?

La pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2 y toda la cartelera del UFC 320 se podrá ver en vivo en los siguientes canales y plataformas:

País / Región Canales y plataformas México Fox Sports Premium (TV y streaming) Estados Unidos ESPN (evento completo, PPV) Argentina Fox Sports 2 (TV, preliminares), Disney+ (streaming) España Max (streaming) Resto de Sudamérica* Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)

*Excepto Chile y Brasil.

Cartelera completa del UFC 320

Cartelera principal

Magomed Ankalaev vs Alex Pereira: Campeonato UFC del peso semipesado

Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen: Campeonato UFC del peso gallo

Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.: Peso semipesado

Josh Emmett vs Youssef Zalal: Peso pluma

Abus Magomedov vs Joe Pyfer: Peso medio

Preliminares

Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: Peso medio

Edmen Shahbazyan vs Andre Muñiz: Peso medio

Chris Gutiérrez vs Farid Basharat: Peso gallo

Daniel Santos vs Joosang Yoo: Peso pluma

Primeros preliminares

Macy Chiasson vs Yana Santos: Peso gallo

Patchy Mix vs Jakub Wiklacz: Peso gallo

Punahele Soriano vs Nikolay Veretennikov: Peso welter

Ramiz Brahimaj vs Austin Vanderford: Peso welter

Veronica Hardy vs Brogan Walker: Peso mosca