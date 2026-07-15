Llegó el momento de conocer al rival de España en la gran final del Mundial 2026. Por la segunda semifinal de la Copa del Mundo, Argentina juega contra Inglaterra hoy en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, desde las 9:00 p.m. (horario español). La Albiceleste, con Lionel Messi, se alista para enfrentar a uno de los equipos que está desarrollando un gran nivel de juego y es candidato para llevarse el trofeo.

A pesar de no brillar en la fase previa, Argentina logró sacar adelante sus partidos. Sin embargo, el físico puede ser un factor que les puede jugar en contra. Por ello, necesitan resolver el compromiso en los 90 minutos. Messi es la principal carta de gol. El astro argentino tiene la oportunidad de sacar ventaja a Mbappé en la disputa por la Bota de Oro.

Inglaterra es un sólido equipo en todas sus líneas. Defiende y ataca con orden. Jude Bellingham es el principal referente de los Tres Leones. El jugador del Real Madrid se está luciendo en el Mundial y encontró en Harry Kane a su socio ideal.

Con un boleto a la final en juego, Argentina e Inglaterra protagonizarán una nueva edición del clásico histórico, uno de los compromisos más esperados del campeonato. En territorio español, el partido se puede ver por TVE La 1 HD y RTVE Play, además de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Inglaterra vs. Argentina correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

Diales de TVE La 1 en España

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Argentina vs. Inglaterra por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y la Roja desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)

¿Se puede ver La 1 HD y RTVE Play desde el extranjero?

Sí, aunque con algunas limitaciones.

La señal en directo de La 1 HD mediante RTVE Play puede estar restringida fuera de España debido a los derechos internacionales de transmisión del Mundial 2026. Esto significa que, dependiendo del país desde el que intentes acceder, el partido podría no estar disponible en directo.

En esos casos, los aficionados deberán recurrir al canal o plataforma que cuente con los derechos oficiales de transmisión en su territorio. RTVE mantiene parte de su contenido accesible desde el extranjero, pero los eventos deportivos internacionales suelen estar sujetos a restricciones geográficas.

Hora, TV, cómo ver EN DIRECTO el partido Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial de Fútbol 2026

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinal)

📅 Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

🕘 Hora: 21:00 horas (España peninsular)

🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta)

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Cat, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Argentina e Inglaterra es un clásico histórico. Cada vez que se enfrentaron, dejaron situaciones que quedaron registradas en la historia del fútbol. La albiceleste se esperanza en Lionel Messi para lograr el pase a la final y luchar por la cuarta estrella. Sin embargo, los Tres Leones tienen en Jude Bellingham y Harry Kane sus dos principales cartas para llevarse el triunfo.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)