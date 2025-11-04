El Anfield se prepara para el choque estelar de la Jornada 4 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26, donde Liverpool recibe al Real Madrid este martes 4 de noviembre en punto de las 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT en un verdadero duelo de gigantes. Los Reds, dirigidos por Arne Slot, llegan con la moral alta tras cortar una racha negativa en la Premier League con una victoria 2-0 sobre Aston Villa, un triunfo que alivia la presión tras cuatro derrotas consecutivas a nivel doméstico. Sin embargo, en Europa, Liverpool FC ha sido inconsistente, aunque su aplastante 5-1 ante Eintracht Frankfurt en la Jornada 3 los mantiene en la pelea por los octavos de final. Frente a ellos estará un dominante Real Madrid, invicto en la Champions League con tres victorias en tres partidos y líder de LaLiga, convertido en una máquina de ganar desde que Xabi Alonso asumió las riendas. Los Blancos, que vienen de golear 4-0 al Valencia, representan una amenaza genuina para el pool de Slot, quien necesita urgentemente otra victoria de peso para disipar cualquier duda sobre su continuidad, a pesar de que el Madrid solo ha ganado dos de sus últimos nueve duelos ante clubes ingleses. El canal TNT Sports, disponible en los servicios de cable SKY, Megacable, Totalplay, Dish e Izzi, y la plataforma MAX (ahora conocido como HBO Max) serán los encargados de ofrecer la cobertura oficial del partido Liverpool vs. Real Madrid en lo que será una reedición de la inevitable rivalidad europea y una prueba de fuego para ambos clubes en su lucha por el título de Champions.

Liverpool figura en el décimo puesto de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 6 unidades. | Crédito: Liverpool FC / Facebook

¿Cómo ver MAX EN VIVO, Real Madrid - Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26 desde México?

Si deseas ver el contenido de MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Real Madrid se ubica en el quinto lugar de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 9 puntos. | Crédito: Real Madrid CF / Facebook

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, Real Madrid - Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26 desde México?

En México, TNT Sports transmite todos los partidos de la UEFA Champions League, incluyendo los sorteos de la Fase Liga, octavos de final ,cuartos de final y semifinal desde Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver el partido Real Madrid - Liverpool por la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26

Fecha: Martes, 04 de noviembre de 2025

Hora: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

Canal: TNT | Streaming: MAX

Lugar: Anfield, Liverpool

