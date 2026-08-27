La Champions League 2026/27 entra en una etapa decisiva. Los grandes clubes de Europa siguen de cerca el sorteo de la Fase de Liga, programado para este jueves 27 de agosto en Mónaco . La ceremonia definirá el camino inicial de los aspirantes al título y marcará el inicio de una nueva edición del torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras. Si quieres mirar el sorteo de la UEFA Champions League EN VIVO GRATIS , aquí encontrarás toda la información.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver vía streaming online. (Foto: AFP/ Composición Mag)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO para ver el sorteo de UEFA Cen México?

TNT Sports México será la señal encargada de transmitir el sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027 . Los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante distintos servicios de televisión de paga disponibles en el país.

Canales de TNT Sports en México

Star TV: canal 417

TotalPlay: canal 435

Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)

Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)

Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)

Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

La numeración puede variar según la ciudad o el proveedor contratado.

¿Cómo ver Max EN VIVO para el PSG vs. Arsenal vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

Computadoras y laptops

Smartphones Android y iPhone

Tablets

Smart TV

Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

Ingresando desde el sitio web oficial de Max

Descargando la aplicación en Google Play Store

Descargando la app desde App Store

Precios y planes de Max en México

Plan Básico con anuncios

149 pesos mensuales

1,179 pesos al año

Incluye:

Dos dispositivos simultáneos

Calidad Full HD

Contenido con anuncios

Plan Estándar

199 pesos al mes

1,779 pesos anuales

Incluye:

Dos dispositivos simultáneos

Resolución Full HD

Descargas offline

Plan Platino

249 pesos mensuales

2,397 pesos al año

Incluye:

Hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo

Calidad 4K y Dolby Atmos

Hasta 100 descargas offline

Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver online el sorteo de la UEFA Champions League este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. (Foto: AFP)

¿A qué hora ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027?

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto a las 18:00 HEC (hora de Europa Central). Será el evento que definirá los ocho rivales de cada club en la nueva fase liga.

País / región Hora local España 18:00 Francia 18:00 Italia 18:00 Alemania 18:00 Suiza 18:00 Reino Unido 17:00 Portugal 17:00 México 10:00 Colombia 11:00 Perú 11:00 Ecuador 11:00 Panamá 11:00 Venezuela 12:00 Bolivia 12:00 Estados Unidos (Miami / Nueva York) 12:00 Chile 12:00 Argentina 13:00 Uruguay 13:00 Paraguay 12:00 Brasil (Brasilia / São Paulo) 13:00 Estados Unidos (Los Ángeles) 09:00

Calendario completo de la UEFA Champions League 2026-2027

Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026

8 / 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026

13 / 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026

20 / 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026

3 / 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026

24 / 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026

8 / 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027

19 / 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

27 de enero de 2027 Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027

16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027

9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027

6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027 Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027

27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027 Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)