El duelo Guatemala vs. Surinam EN VIVO promete intensidad y emociones en la tercera fecha de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. La Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, llega con la obligación de ganar tras sumar solo un punto en dos jornadas. Los chapines confían en figuras como Rubio Rubín, Arquímides Ordóñez y Nicholas Hagen para romper la defensa rival y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Surinam atraviesa un gran momento bajo el mando de Stanley Menzo. Con una base de jugadores formados en Europa, el equipo suma 4 puntos gracias a su empate ante Panamá (1-1) y su triunfo sobre El Salvador (1-0), resultados que lo mantienen en la cima del Grupo A. Su estrella, Sheraldo Becker del Osasuna, lidera una plantilla ambiciosa que sueña con la primera participación mundialista del país.

El encuentro se jugará este viernes 10 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora de Guatemala), con transmisión oficial de Tigo Sports Guatemala por TV y también EN VIVO por Internet. Un duelo clave entre un líder que busca consolidarse y una selección guatemalteca urgida de sumar su primera victoria.

¿Dónde ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO?

El partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO se podrá ver por Tigo Sports Guatemala, señal que cuenta con los derechos oficiales de transmisión de las Eliminatorias Concacaf.Los suscriptores del servicio de cable Tigo podrán disfrutarlo directamente desde su televisor, dentro de los canales incluidos en su plan. En algunas regiones, el partido también podrá verse en TV abierta, dependiendo de los acuerdos locales de señal.

¿Cómo ver Tigo Sports Guatemala EN VIVO?

Tigo Sports Guatemala está disponible a través de varias plataformas:

Televisión por cable : los clientes de Tigo tienen acceso directo al canal dentro de su paquete habitual.

: los clientes de Tigo tienen acceso directo al canal dentro de su paquete habitual. App Tigo Sports : disponible para Android, iOS y Smart TV. Los usuarios residenciales de Tigo pueden ingresar con sus credenciales y ver el contenido en vivo y en alta definición.

: disponible para Android, iOS y Smart TV. Los usuarios residenciales de Tigo pueden ingresar con sus credenciales y ver el contenido en vivo y en alta definición. Sitio web oficial (tigosports.gt): permite ver los partidos iniciando sesión con la cuenta del servicio Tigo o adquiriendo un Pase Fútbol Nacional, que habilita el acceso por un periodo determinado.

La app permite un solo dispositivo activo por cuenta, por lo que se recomienda cerrar sesión en otros aparatos antes de iniciar la transmisión.

¿Cómo ver Tigo Sports Guatemala online?

Para ver Tigo Sports Guatemala online, basta con ingresar al portal oficial tigosports.gt o descargar la aplicación Tigo Sports.

Los usuarios que ya cuentan con servicio Tigo pueden acceder sin costo adicional; quienes no son clientes pueden comprar pases digitales diarios o mensuales para ver los partidos en vivo desde cualquier dispositivo.

En caso de estar fuera de Guatemala, algunos encuentros pueden verse en plataformas internacionales de la Concacaf, aunque la opción principal sigue siendo el servicio online de Tigo Sports.