El duelo Surinam vs. Guatemala EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf 2026 se lleva a cabo este viernes 10 de octubre a las 9:00 p.m. (hora del Este, EE. UU.), y promete ser uno de los compromisos más atractivos de la jornada. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar puntos clave en el Grupo A rumbo al próximo Mundial.

La Selección de Guatemala, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, busca su primera victoria en esta fase tras acumular solo un punto en dos fechas. Con jugadores como Rubio Rubín, Arquímides Ordóñez y Nicholas Hagen, el conjunto chapín intentará romper la defensa rival y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Del otro lado, Surinam llega como líder con 4 puntos, después de empatar ante Panamá (1-1) y vencer a El Salvador (1-0). Con una base de futbolistas formados en Europa y el liderazgo de Sheraldo Becker del Osasuna, los caribeños buscan extender su invicto y dar otro paso histórico hacia su primera participación mundialista. La transmisión oficial será por CBS Sports Network, con cobertura EN VIVO por FuboTV en Estados Unidos.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO?

El duelo Surinam vs. Guatemala EN VIVO se podrá ver en Estados Unidos a través de CBS Sports Network, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los suscriptores del canal CBS Sports podrán disfrutar el partido por televisión o mediante servicios de streaming que incluyan el canal, como FuboTV, disponible en diversos dispositivos con conexión a Internet.

¿Cómo ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO por CBS Sports?

Para acceder a CBS Sports Network desde EE. UU., existen varias alternativas:

TV por cable o satélite : el canal está disponible en la mayoría de planes deportivos o premium de las principales compañías.

: el canal está disponible en la mayoría de planes deportivos o premium de las principales compañías. Plataformas digitales : servicios como FuboTV , YouTube TV , Hulu Live TV y DirecTV Stream incluyen CBS Sports en sus paquetes.

: servicios como , , y incluyen CBS Sports en sus paquetes. App CBS Sports : permite ver contenido en vivo y repeticiones si cuentas con un proveedor autorizado.

: permite ver contenido en vivo y repeticiones si cuentas con un proveedor autorizado. Paramount+: en algunos casos, la programación de CBS Sports se transmite también por esta plataforma de streaming.

¿Cómo ver CBS Sports online con FuboTV?

Ver CBS Sports EN VIVO online es sencillo con FuboTV, una de las plataformas más populares en EE. UU. para seguir eventos deportivos.

Ingresa a fubo.tv o descarga la app en tu Smart TV, celular o tablet.

o descarga la app en tu Smart TV, celular o tablet. Regístrate o activa la prueba gratuita (disponible para nuevos usuarios).

(disponible para nuevos usuarios). Busca el canal CBS Sports Network y selecciona el partido Surinam vs. Guatemala.

FuboTV ofrece transmisión en alta definición y permite ver el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión estable. Además, puedes grabar el partido para verlo después gracias a su función DVR en la nube.