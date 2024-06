Después de sendos triunfales debuts, Venezuela y México se enfrentan este miércoles 26 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood (California) en un duelo crucial por el liderato del Grupo B de la Copa América 2024. Para el deleite del público ‘llanero’, Televen transmitirá las incidencias del encuentro y aquí te contamos cómo verlo tanto por Streaming, TV y Online.

Con una remontada histórica, la ‘Vinotinto’ se impuso a Ecuador (2-1) y se coloca como líder de su llave en la Copa América; sin embargo, no tiene tiempo para celebraciones ya que todavía le esperan dos “finales” más en el Grupo B: contra México el miércoles en Inglewood y frente a Jamaica el domingo 30 de junio en Austin.

Por el lado del rival, la selección mexicana arribó a Los Ángeles con la incertidumbre sobre la participación de su capitán, Edson Álvarez, en el resto del torneo de CONMEBOL. El centrocampista sufrió una lesión muscular en el triunfo 1-0 ante Jamaica en la primera jornada y este lunes se le realizarán pruebas para determinar el alcance de la misma.

La baja del mediocampista del West Ham United sería un duro golpe para el Tricolor, ya que es uno de los jugadores más importantes del equipo de Jaime Lozano aún no tiene un reemplazo para él en caso de que no pueda recuperare. El reglamento de la Copa América no permite realizar cambios en la lista de convocados una vez iniciado el torneo.

Datos del partido Venezuela vs. México por la Copa América 2024

Cuándo y a qué hora, cómo ver y en qué lugar juegan Venezuela vs. México Fecha Miércoles, 26 de junio de 2024 Hora 6 p.m. PT / 9 p.m. ET Canal TV Televen Estadio SoFi Stadium de la ciudad de Inglewood, California (Estados Unidos)

Cómo ver Televen En Vivo Gratis, Venezuela vs. México

Televen es una cadena de televisión abierta fundado en 1988 y es la tercera más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. Esta televisora es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo como los partidos amistosos internacionales de la ‘Vinotinto’, así como la Copa América 2024. A continuación, revisa la guía de canales de TV de Televen:

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía dependiendo del operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

Página web de Televen: https://televen.com/

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

Canal de YouTube de Televen

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

Horario por país del partido Venezuela vs. México por la Copa América 2024

Revisa los horarios del partido Venezuela vs. México por la Jornada 2 del Grupo B de la Copa América 2024, según el país en el que residas:

PAÍS HORA LOCAL Estados Unidos 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT México 7 p.m. Ecuador 8 p.m. Perú 8 p.m. Colombia 8 p.m. Venezuela 9 p.m. Bolivia 9 p.m. Argentina 10 p.m. Brasil 10 p.m. Uruguay 10 p.m. Paraguay 10 p.m. Chile 10 p.m.