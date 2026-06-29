Países Bajos juega contra Marruecos hoy lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde las 7:00 p.m. (horario mexicano) en el Estadio Monterrey, México. Ambos equipos mostraron un juego sólido en la fase de grupos y ahora buscarán continuar en la contienda más importante del fútbol. Las dos selecciones cuentan en sus filas con destacadas figuras, por lo que las emociones están garantizadas.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Países Bajos vs. Marruecos.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Telemundo Deportes EN VIVO transmite el partido Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Partido: Países Bajos vs. Marruecos

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Estadio: Estadio Monterrey

Ciudad: Monterrey