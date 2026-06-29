La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Marruecos y Países Bajos, dos selecciones que llegan con la ilusión de seguir avanzando en el torneo. Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante la señal de TUDN y Canal 5, que transmitirán el partido EN VIVO y GRATIS por televisión abierta y plataformas digitales.

Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, en esta nota te contamos cómo ver TUDN y Canal 5 en vivo por TV e Internet, además de los horarios oficiales del partido en México y otros países de Latinoamérica para que puedas seguir el duelo desde cualquier lugar.

¿Dónde ver Marruecos vs. Países Bajos EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro a través de:

TV abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: TUDN online y plataformas digitales habilitadas, según disponibilidad y derechos de transmisión.

¿Cómo ver TUDN y Canal 5 EN VIVO por TV e Internet?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Marruecos y Países Bajos mediante las siguientes opciones:

Ver Canal 5 EN VIVO por televisión abierta

Canal 5 ofrecerá la transmisión gratuita del encuentro en señal abierta para todo México. Solo debes sintonizar el canal desde tu televisor con antena digital o mediante tu proveedor de televisión por cable.

Ver TUDN EN VIVO por televisión

El partido también estará disponible a través de TUDN para los usuarios que cuenten con un servicio de televisión de paga que incluya el canal en su programación.

Ver TUDN y Canal 5 online desde Internet

Si prefieres seguir el encuentro desde un celular, computadora, tablet o Smart TV, estas son las principales opciones:

Sitio web de TUDN (con acceso mediante proveedor de TV participante).

Aplicación oficial de TUDN para dispositivos móviles.

Plataforma ViX, donde algunos eventos deportivos se encuentran disponibles según la región y los derechos de transmisión.

Sitio web de Canal 5, que ofrece contenidos y, en determinados eventos, acceso a la transmisión en vivo.

Es recomendable ingresar unos minutos antes del inicio del partido para comprobar la disponibilidad de la señal en tu ubicación.

¿A qué hora juega Marruecos vs. Países Bajos? Horarios por país

El partido entre Marruecos y Países Bajos se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.