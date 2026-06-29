¡Un partidazo! Países Bajos enfrentará a Marruecos hoy lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Estadio Monterrey, México. El duelo está pactado para empezar a las 7:00 p.m. (horario mexicano). Tras finalizar de manera exitosa la fase de grupos, ambas selecciones llegan a instancias decisivas con la ilusión de hacer historia. ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la cobertura del partido, DSports ofrecerá programación especial, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026.

Consulta los canales de TV y streaming para ver el partido de Países Bajos vs. Marruecos en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT).

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Países Bajos vs. Marruecos?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Países Bajos vs. Marruecos por los dieciseisavos de final. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

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Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Países Bajos vs. Marruecos?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.