Anotar un gol en una Copa del Mundo es el sueño de cualquier futbolista. Marcar en el torneo más importante del planeta no solo puede cambiar el destino de un partido, sino también convertir a un jugador en parte de la historia del deporte. Cada edición deja nuevos registros que permanecen en la memoria de millones de aficionados.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 no ha sido la excepción. Con la etapa final cada vez más cerca, la pelea por la Bota de Oro está más reñida que nunca, con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane disputando el liderato de la clasificación de goleadores.

A continuación, revisa cómo marcha la tabla de artilleros y quiénes dominan el ranking histórico de la Copa del Mundo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la pelea por la Bota de Oro

La clasificación de goleadores del Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo, con tres futbolistas empatados en el primer lugar y varios candidatos aún con posibilidades de seguir aumentando su cuenta en la fase eliminatoria.

Posición Jugador Selección Goles 1 Lionel Messi Argentina 7 1 Kylian Mbappé Francia 7 1 Erling Haaland Noruega 7 4 Harry Kane Inglaterra 6 5 Ousmane Dembélé Francia 4 5 Mikel Oyarzabal España 4 5 Jude Bellingham Inglaterra 4 5 Vinícius Júnior Brasil 4 5 Ismaïla Sarr Senegal 4 5 Julián Quiñones México 4

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Además de pelear por ser el máximo anotador del Mundial 2026, varios futbolistas también buscan escalar posiciones en el ranking histórico de goleadores de la Copa del Mundo. Actualmente, Lionel Messi ocupa el primer lugar de todos los tiempos, seguido muy de cerca por Kylian Mbappé.

Posición Jugador Selección Goles Mundiales disputados 1 Lionel Messi Argentina 20 6 2 Kylian Mbappé Francia 19 3 3 Miroslav Klose Alemania 16 4 4 Ronaldo Nazário Brasil 15 4 5 Gerd Müller Alemania 14 2 5 Harry Kane Inglaterra 14 3 7 Just Fontaine Francia 13 1 8 Pelé Brasil 12 4 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 3 9 Sándor Kocsis Hungría 11 1 9 Cristiano Ronaldo Portugal 11 6

Uno de los aspectos más llamativos de este ranking es que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane no solo lideran la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, sino que también figuran entre los máximos goleadores de toda la historia de la Copa del Mundo.

Con varios partidos decisivos aún por disputarse, la clasificación puede cambiar en cualquier momento. La lucha por la Bota de Oro seguirá siendo uno de los grandes atractivos del Mundial 2026 y habrá que esperar hasta la gran final para conocer quién termina como máximo goleador del torneo.

Bota de Oro: qué es, cómo se elige al ganador y en qué momento se entrega

La Bota de Oro Adidas es el trofeo oficial que otorga la FIFA al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial. Es un reconocimiento individual que distingue a un futbolista, independientemente de si su selección logra ganar el título mundial.

¿Cómo se elige al ganador?

Aunque el criterio principal es el número de goles anotados durante el torneo, la FIFA estableció una jerarquía de desempate en caso de que varios jugadores terminen con la misma cantidad de tantos. El orden de aplicación es el siguiente:

Número de goles: El jugador con más goles es el ganador. Número de asistencias: Si hay empate en goles, se contabilizan las asistencias dadas durante el torneo. Menor cantidad de minutos jugados: Si persiste el empate (tanto en goles como en asistencias), se premia al jugador que haya disputado menos tiempo en el terreno de juego, ya que se considera un logro mayor.

Además de la Bota de Oro, la FIFA también entrega la Bota de Plata y la Bota de Bronce para el segundo y tercer máximo goleador del torneo, respectivamente.

El trofeo se entrega oficialmente al finalizar el torneo, generalmente durante la ceremonia de clausura, poco después de la final del Mundial y junto con el resto de los premios individuales (como el Guante de Oro al mejor portero) y el trofeo de campeón.