El Real Madrid se mide con Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre en el Santiago Bernabéu, en un derbi correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2026-27. Los dirigidos por el cuadro madridista volverán a presentarse ante su público con el objetivo de sostener su impulso en el campeonato.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México y a las 21:00 horas en Madrid . En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de SKY Sports, con acceso por televisión y también mediante la plataforma de streaming SKY Plus.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27?

El Real Madrid vs. Rayo Vallecano podrá verse en México a través de SKY Sports HD, que contará con la señal del encuentro correspondiente a la quinta fecha del campeonato español. La cobertura de Sky Sports también alcanza otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

Estos son los canales en los que podrás encontrar la transmisión en los países señalados:

México: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD Costa Rica: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD República Dominicana: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD Nicaragua: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD El Salvador: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD Honduras: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD Panamá: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD Guatemala: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD

La disponibilidad de los canales puede depender del operador y del territorio. Por ello, es recomendable consultar la programación de tu servicio antes del comienzo del encuentro.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Además de la señal de televisión, los suscriptores de SKY Plus tendrán la posibilidad de acceder al contenido mediante streaming. La plataforma permite disfrutar de la programación disponible en dispositivos compatibles, de acuerdo con las condiciones del servicio contratado.

Esta opción resulta útil para quienes quieran ver el compromiso desde un celular, tableta, computadora u otro dispositivo compatible, sin necesidad de recurrir a la televisión tradicional.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27

Día: sábado 12 de septiembre de 2026

sábado 12 de septiembre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Madrid vs. Rayo Vallecano Competición: LaLiga 2026-27

LaLiga 2026-27 Jornada: 5

5 Canal en México: SKY Sports HD

SKY Sports HD Canales: 516 SD y 1516 HD

516 SD y 1516 HD Streaming: SKY Plus

SKY Plus Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

13:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Lugar: Madrid, España