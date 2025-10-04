Después de la dura derrota por 5-2 frente al Atlético de Madrid, Real Madrid se prepara para recibir a un Villarreal que sueña con acercarse a los puestos de liderazgo del torneo. Este sábado 4 de octubre, el Santiago Bernabéu será testigo de un enfrentamiento crucial, en el que ambos equipos lucharán por sumar puntos vitales. La transmisión será por Sky Sports HD en México y vía streaming en Sky Plus+, a partir de las 13:00 horas, tiempo de Ciudad de México. Por ahora, Villarreal se ubica en la tercera posición con 16 unidades, a solo tres del líder Barcelona.

¿Dónde seguir el Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO en Sky Sports?

El encuentro se podrá ver por Sky Sports HD, canal que ofrece todos los partidos de LaLiga en México. Para acceder a la señal, es necesario contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports en vivo desde México?

Si ya tienes contratado un paquete de Sky con Sky Sports 1, 2 o 3, solo tienes que ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal a la hora del partido. Los partidos de LaLiga se transmiten en alta definición, según el plan que tengas contratado.

¿Cómo ver Sky Plus+ desde tu móvil o computadora?

Para quienes prefieran seguir el partido fuera de casa, Sky Plus+ permite disfrutarlo desde smartphones, tabletas o computadoras. Solo necesitas:

Descargar la app Sky+ (disponible en iOS y Android). Iniciar sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV). Acceder a la sección de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté disponible.También puedes verlo desde un navegador web en tu computadora. Con Sky+, disfrutarás del partido en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: detalles del partido

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Hora: 13:00 CDMX

13:00 CDMX Canal de TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming: Sky Plus+