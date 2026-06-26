Jesús Yupanqui
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saldrá a defender el liderato del Grupo H ante Uruguay. Este sábado 27 de junio, la Roja se medirá contra los celestes en el Estadio Guadalajara por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido empezará a las 2:00 a. m. (horario español) y será transmitido EN DIRECTO por Canal TVE La 1 y RTVE Play.

Con 4 puntos, España solo necesita sumar una unidad para asegurar el liderato del Grupo H. Pero sabe que no se puede relajar; al frente tendrá a un complicado rival que tiene la obligación de ganar para asegurar su pase a los 16avos de final.

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, España — Uruguay por Mundial 2026?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido España contra Uruguay por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

  • Dial 1 de Movistar+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
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  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?

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Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

España - Uruguay por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan

España vs. UruguayDatos del partido
DíaMadrugada del sábado 27 de junio
Hora2:00 a. m. (Península) y 6:00 p.m. del viernes 26 de junio (México)
EstadioEstadio Guadalajara (Estadio Akron)
CiudadGuadalajara
CanalLa 1 de RTVE y La 2 Cat.
StreamingRTVE Play
ÁrbitroIsmail Elfath (Estados Unidos)
DIRECTV, ESPN, RTVE PLAY, DAZN MUNDIAL, LA-1 y CANAL-5 EN VIVO - ver partido Uruguay vs. España por TV y Online | VIDEO
Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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