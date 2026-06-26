España saldrá a defender el liderato del Grupo H ante Uruguay. Este sábado 27 de junio, la Roja se medirá contra los celestes en el Estadio Guadalajara por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido empezará a las 2:00 a. m. (horario español) y será transmitido EN DIRECTO por Canal TVE La 1 y RTVE Play.

Con 4 puntos, España solo necesita sumar una unidad para asegurar el liderato del Grupo H. Pero sabe que no se puede relajar; al frente tendrá a un complicado rival que tiene la obligación de ganar para asegurar su pase a los 16avos de final.

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Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

España - Uruguay por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan

España vs. Uruguay Datos del partido Día Madrugada del sábado 27 de junio Hora 2:00 a. m. (Península) y 6:00 p.m. del viernes 26 de junio (México) Estadio Estadio Guadalajara (Estadio Akron) Ciudad Guadalajara Canal La 1 de RTVE y La 2 Cat. Streaming RTVE Play Árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos)

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)