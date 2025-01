El Real Madrid logró una valiosa victoria ante el Valencia en Mestalla en un partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga, aplazado por la dana. Aunque el Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro en la primera mitad, el equipo de Ancelotti remontó en los últimos minutos gracias a un empate de Modric y un gol decisivo de Bellingham en el descuento. El encuentro estuvo marcado por la tensión dentro y fuera del estadio, con protestas contra Peter Lim y varias incidencias, como un penalti fallado por Bellingham, un gol anulado a Mbappé, y la expulsión de Vinicius. A pesar de los intentos finales de Luis Rioja, el Real Madrid se llevó los tres puntos, iniciando con éxito un exigente mes de enero.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia el partido pendiente?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Valencia a partir de las 9:00 p.m. de España, 3:00 p.m. de Perú y Colombia o 2:00 p.m. de México. Aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes países para que puedas seguir el encuentro minuto a minuto.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Estados Unidos 3:00 p.m. ET Paraguay 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia EN VIVO por LaLiga EA Sports?

La transmisión de Real Madrid vs. Valencia puedes verla a través de ESPN en Latinoamérica, SKY Sports HD en México o mediante Movistar LaLiga en España. Estos son todos los canales de TV que van a pasar el partido pendiente de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2024-25.

Sin embarbo, también puedes seguir el encuentro por streaming online que será mediante Disney Plus en Latinoamérica, Izzi Go en México o Movistar Plus+ en España.

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid : Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Mosquera, Yarek, Luis Rioja, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López, Fran Pérez y Hugo Duro.

Real Madrid vs. Valencia: pronósticos del partido

Este inicio de fin de semana, los únicos equipos que no competirán en la Copa del Rey serán Valencia y Real Madrid, quienes protagonizarán el duelo pendiente de la Jornada 12 de LaLiga de España.

Para este encuentro, la victoria del Real Madrid paga 1.37, mientras que el triunfo del Valencia paga 7.25 y un empate tiene una cuota de 4.60 en las casas de apuestas.

Cabe destacar que el último enfrentamiento entre ambos disputado en Mestalla, culminó con un empate 2-2 entre ambos equipos, aunque el presente del conjunto local es bastante malo, ubicándose en el penúltimo lugar con apenas 12 unidades.