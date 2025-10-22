El Real Madrid buscará continuar con su campaña perfecta en la Champions League 2025 cuando enfrente este miércoles a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan con puntaje ideal tras vencer 2-1 al Marsella y golear 5-0 al Kairat Almaty en su visita a Kazajistán.

La Juventus, en cambio, todavía no ha logrado sumar una victoria en la fase de liga y afronta una prueba exigente ante el conjunto blanco. Con la presión de obtener sus primeros tres puntos, los italianos intentarán dar el golpe en Madrid y mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025 se jugará este miércoles 22 de octubre desde las 10:15 a. m. (ET). La transmisión estará disponible EN VIVO a través de Paramount+ y DAZN USA.

Zona horaria Hora Este (ET) 10:15 a. m. Central (CT) 9:15 a. m. Pacífico (PT) 7:15 a. m.

¿A qué hora y por qué canal ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO en México?

En México, el duelo entre Real Madrid y Juventus comenzará a las 8:15 a. m. (hora del centro). El encuentro será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y vía streaming en Disney Plus, plataformas que tienen los derechos de la Champions League 2025.

País Hora Canales / Streaming México 8:15 a. m. ESPN, Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO en el resto del mundo?

El choque entre Real Madrid y Juventus podrá verse por ESPN 2 y Disney Plus en la mayoría de países de Sudamérica, mientras que en España se emitirá por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En Brasil, estará disponible por TNT Brasil, Claro TV+ y Zapping.

País Hora Canales / Streaming Colombia, Perú, Ecuador 9:15 a. m. ESPN 2, Disney Plus Argentina 11:15 a.m. Fox Sports, Disney Plus Bolivia, Venezuela 10:15 a. m. ESPN 2, Disney Plus Chile, Paraguay, Uruguay 11:15 a. m. ESPN 2, Disney Plus Brasil 11:15 a. m. TNT Brasil, Zapping, Claro TV+ España 4:15 p. m. Movistar+, Movistar Liga de Campeones