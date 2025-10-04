La atención del mundo de las artes marciales mixtas está puesta en la revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira, quienes protagonizan la estelar del UFC 320 EN VIVO. Este combate marca un capítulo decisivo dentro de la división de peso semipesado, con dos peleadores que ya demostraron su poderío en el octágono.
Además del esperado choque entre Ankalaev y Pereira, la velada de Las Vegas presenta una cartelera UFC 320 cargada de emoción, con nombres de alto nivel y enfrentamientos que prometen acción de principio a fin. Aquí encontrarás el resultado de la pelea principal, así como todos los detalles de la jornada.
Resultados UFC 320: Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2
¿Cómo llega la pelea Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2?
La estelar de UFC 320 enfrenta nuevamente a Magomed Ankalaev, reconocido por su solidez en la lucha y capacidad de controlar el ritmo de sus rivales, contra el brasileño Alex Pereira, un striker explosivo con experiencia en el kickboxing y que ya ha sido campeón de UFC.
Este duelo no solo es una revancha personal, sino también una oportunidad para definir al contendiente más sólido de la división semipesada. Ambos llegan con gran motivación y la expectativa de brindar un espectáculo inolvidable al público.
Cartelera del UFC 320: Magomed Ankalaev vs Alex Pereira
Cartelera estelar
- Magomed Ankalaev vs Alex Pereira: título del peso semipesado de la UFC.
- Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen: título del peso gallo de la UFC.
- Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.: peso semipesado.
- Josh Emmett vs Youssef Zalal: peso pluma.
- Abus Magomedov vs Joe Pyfer: peso medio.
Cartelera preliminar
- Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: peso medio.
- Edmen Shahbazyan vs Andre Muniz: peso medio.
- Chris Gutierrez vs Farid Basharat: peso gallo.
- Daniel Santos vs Joosang Yoo: peso pluma.
Primeros preliminares
- Macy Chiasson vs Yana Santos: peso gallo.
- Patchy Mix vs Jakub Wiklacz: peso gallo.
- Punahele Soriano vs Nikolay Veretennikov: peso wélter.
- Ramiz Brahimaj vs Austin Vanderford: peso wélter.
- Veronica Hardy vs Brogan Waker: peso mosca.