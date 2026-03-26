Italia vs Irlanda del Norte, en vivo hoy por el repechaje europeo al Mundial 2026, no es una simple semifinal: es el examen final de una potencia herida que ya no puede fallar. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, parte como gran favorita en el New Balance Arena de Bérgamo, rodeada de figuras de élite como Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter) o Sandro Tonali (Newcastle), todos curtidos en noches de Champions. Enfrente aparece una humilde pero orgullosa Irlanda del Norte, una selección con solo tres jugadores de primera división y un plantel poblado de futbolistas de segunda y tercera categoría. Sobre el papel no hay comparación, pero Italia sabe mejor que nadie que en una repesca el favoritismo no protege de la tragedia.

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EQUIPOS RESULTADO GOLES Italia — — Irlanda del Norte — —

Previa del Italia vs. Irlanda del Norte

El equipo de Michael O’Neill, también técnico del Blackburn en la Championship, llega con un grupo que desafía la lógica del fútbol moderno. De sus 27 convocados, solo tres militan en una máxima categoría, y uno de ellos, Brad Lyons, lo hace en el Kilmarnock, penúltimo de la liga escocesa. Los otros dos nombres de “élite” son Trai Hume, del Sunderland, y Justin Devenny, del Crystal Palace, único jugador del plantel norirlandés que pisa competiciones europeas, aunque no disputa un partido oficial desde el pasado 17 de enero. Es una selección que vive lejos de los focos pero que se alimenta precisamente de ese anonimato para crecerse cuando nadie cree en ella.

La lista de bajas solo refuerza el aire de gesta que rodea a Irlanda del Norte. Conor Bradley, lateral del Liverpool y su jugador más valioso, no estará por lesión, lo mismo que Daniel Ballard, central del Sunderland. El resto del grupo se reparte entre realidades muy distintas al lujo del fútbol de primera: trece jugadores compiten en el Championship, la segunda inglesa; ocho lo hacen en League One, la tercera categoría; uno, Kieran Morrison, canterano del Liverpool, apenas tiene 19 años y juega en la liga sub-21; la nómina se cierra con un futbolista de la segunda escocesa y otro de la Bundesliga 2. Es un ejército de obreros del balón que viaja a Bérgamo con la ilusión como única estrella.

Todo eso explica por qué Italia carga hoy con un favoritismo que pesa casi tanto como su camiseta. El recuerdo de los fracasos ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022 convierte este Italia vs Irlanda del Norte en un partido cargado de fantasmas, presión y memoria. La selección de Gennaro Gattuso se asoma al abismo: o vuelve a un Mundial por primera vez desde 2014 o encadena su tercera ausencia consecutiva, la quinta en toda su historia, una mancha para una tetracampeona del mundo. En Bérgamo no se juega solo una semifinal de repesca; se decide si Italia recupera su lugar en el planeta fútbol o se condena a otro ciclo de silencio mundialista.